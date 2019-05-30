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четверг, 30 мая 2019 15:39

Реформа образования 2019: что изменилось

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Автор: espreso.tv
  Какие изменения предусматривает закон об образовании
Какие изменения предусматривает закон об образовании

В четверг, 30 мая, Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об общем среднем образовании". Новый законопроект предусматривает ряд изменений в процессе обучения.

"Теперь для учащихся предусмотрены механизмы построения собственного индивидуального образования. Это поможет, например, ученикам с инвалидностью успешно влиться в жизнь обычной школы", - сообщает OBOZREVATEL.

Ученики, которые учатся дома, смогут просто отнести свои учебные достижения и получить документ о полном среднем образовании.

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Для учителей появится больше доплат - от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами.

Каждый молодой учитель, после обучения придя в заведение, получит наставника, который будет консультировать, направлять и заниматься благополучием и развитием педагога.

При этом, наставник будет получать за это 20% доплату к зарплате.

Проект также предусматривает, что все учителя пройдут курсы подготовки домедицинской помощи.

Ученики 6-А класса Карловской гимназии им. Нины Герасименко, что на Полтавщине, самостоятельно реконструировали старый Фонтан желаний.

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30
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