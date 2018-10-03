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среда, 03 октября 2018 19:33

Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать

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На этой неделе Верховная Рада приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Отныне за буллинг или его сокрытие будут штрафовать.

За травлю в школах выписывать штрафы от 40 грн до 3400 грн. Сумма штрафа будет зависеть от вида совершенного правонарушения.

Gazeta.ua разобралась кого и на сколько штрафовать.

Что такое буллинг

"Буллинг - это травля детей сверстниками в детских коллективах. Это агрессивное и сознательное поведение одного ребенка относительно другого. От случайной драки буллинг отличается систематичностью и регулярностью", - говорит психолог Наталья Носаль. - "Жертвами буллинга чаще всего становятся дети, которые чем-то отличаются от других. К примеру, скромно одетые, отличники в учебе, не имеют дорогих гаджетов или являются представителями другой расы. Раньше таких детей называли "белые вороны".

Как правило, дети, страдающие от буллинга, являются закрытыми психологически

Украина занимает 9 место среди 42 исследуемых стран по проценту жертв буллинга среди подростков. По данным Министерства внутренних дел, в 2017 году с буллингом столкнулись 67% детей. В школах насчитывалось чуть более 3,9 млн детей, а значит 2,6 пережили или были свидетелями издевательств. 40% из них никому об этом не говорили и не обращались за помощью, чуть меньше половины стесняются говорить об этом, а 22% считают явление нормой.

"Как правило, дети, страдающие от буллинга, являются закрытыми психологически. Они если и делятся этим, то только с родителями. Родители должны обращать внимание на ребенка, если он боится идти в школу, у него нет друзей, имеет грязные вещи, или ребенок сам себе наносит повреждения", - рассказывает заместитель министра юстиции Иванна Смачило.

"Буллинг - это не просто единичные разборки"

"20% детей, которые травят других не понимают, что делают. Часто они считают, что просто шутят. Но главная проблема, которая дает буллингу развиваться это сокрытие проблем от родителей. Даже просто налаживание отношений между родителями и детьми изменит объемы проблемы, добавил он", - говорит заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

Буллинг - это не просто единичные разборки в школе. В конце июля в Одессе 15-летнюю девушку жестоко избили сверстники. Причиной конфликта между девушками стал парень, ранее встречался с одной из нападающих, а затем начал ухаживать за пострадавшей.

В прошлом году в Чернигове подростки избили 15-летнюю девушку. Оба видео этих драк, попавшие в сеть, получили резонанс.

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"Буллинг воспринимается обществом не как проблема, с которой надо бороться, а как отдельные разборки в школе. Общество часто делает вид, что не видит этой проблемы", - говорит руководитель проекта "Стоп школьный террор" Юлия Чудновець.

В Украине стартовал проект Министерства образования Безопасная школа. Задачей проекта является попытка защитить детей от школьного и Кибербуллинга.

Как в Украине борются с проблемой буллинга

Министерство юстиции начало информационную кампанию "Стоп буллинг". Кампания проводится в рамках проекта "Я имею право".

В рамках кампании разработали информационные материалы. Из них можно узнать, какие виды буллинга существуют и как действовать в ситуации, если вы стали свидетелем этого.

В июне этого года нардепы предложили штрафовать за буллинг и зарегистрировали соответствующий законопроект, в котором предлагается ввести отдельную статью о буллинге в Кодекс об административных правонарушениях.

"Штрафы за буллинг - это месседж для родителей. Нельзя ребенка побуждать к жестоким действиям и к неприятию человеческих ценностей. Это будет воспитывать детскую толерантность. Полиция должна контролировать вход в школу, чтобы дети не могли пронести ничего опасного. Также должен быть готов человек на месте заместителя директора школы, которая будет отвечать за физическое воздействие на детей, информационное и экологическое", - говорит один из соавторов законопроекта, председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки Александр Спиваковский.

2 октября этот законопроект приняли.

Кого и за что будут штрафовать

Закон определяет механизмы противодействия буллингу. Образовательный омбудсмен будет проводить проверки относительно буллинга и своевременного реагирования работников образовательных учреждений в таких случаях.

Отныне за моральное или физическое насилие и агрессию в любой форме будет грозить штраф от 40 до 850 грн. За несовершеннолетнего обидчика будут отвечать родители. За совершение действий с особой жестокостью в отношении несовершеннолетнего будут взымать штраф от 1700 до 3400 грн.

Наказывать будут и учителей. За сокрытие буллинга будут штрафовать от 850 до 1700 грн. Директора школ должны будут контролировать, как выполняются мероприятия по противодействию буллинг, рассматривать заявления о случаях травли от учеников и их родителей.

Министерство образования и науки Украины вместе с Минсоцполитики, Министерством культуры и Минмолодежи разработают национальную программу по антибуллингу в учебных заведениях. Глава директората инклюзивного и внешкольного образования МОН Лариса Самсонова отметила, что борьба с травлей должна стать государственной политикой,

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Дата
03
октября

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