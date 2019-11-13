Правительство выделило 500 млн на путешествия школьников

На путешествия школьников Украиной выделили 500 млн Фото: Zruchno.Travel

100 тыс. украинских школьников смогут путешествовать по Украине за счет государства.

Каждая пятая украинская школа будет отправлять своих учеников в бесплатное путешествие в рамках программы "мобильности" школьников. Для этого в госбюджете заложили 500 млн грн.

Такая инициатива не является плохой, но пока она не в приоритете. Сомневаюсь, что она радикально изменит сознание людей на Востоке или Западе, - говорит шеф-редактор портала "Образовательная политика" Виктор Громовой. - Такой программой мы не остановим отток людей из нашей страны, так как основная проблема заключается в плохой экономической ситуации и в целом в финансовом положении украинцев".

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Основная цель проекта - дать возможность детям глубже изучать культуру и особенности своей страны. В программу привлекут детей с временно оккупированных территорий Украины.

"Сейчас в области образования есть очень много насущных проблем, которые требуют финансирования. Например, плохое материально-техническое обеспечение или мизерная зарплата учителей, однако для их решения в правительстве не находят финансовой поддержки", - добавляет Громовой.

Сейчас для путешествий Украиной школьники используют отдельные льготы.