Порядок зарахування першокласників офіційно затвердили

МОН обнародовало утвержденный Минюстом порядок зачисления в 1-го класса и разъяснения к нему. Фото: 112

В Министерстве образования и науки Украины официально разъяснили информацию о влиянии места проживания ребенка на зачисление.

На сайте ведомства обнародовали утвержденный Порядок зачисления первоклассников и разъяснения к нему.

Ознакомиться с окончательным вариантом Порядка и разъяснением к нему можно по ссылке.

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С нового учебного года в первый класс будут принимать по месту прописки. Для первоклассников не будут устраивать конкурсный отбор. Обычные средние школы, гимназии и лицеи сравняли в правах. Ведь в новом Законе "Об образовании" не предусмотрены специализированные школы с углубленным изучением отдельных предметов.