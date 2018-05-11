Порядок зарахування першокласників офіційно затвердили

В Министерстве образования и науки Украины официально разъяснили информацию о влиянии места проживания ребенка на зачисление.
На сайте ведомства обнародовали утвержденный Порядок зачисления первоклассников и разъяснения к нему.
Ознакомиться с окончательным вариантом Порядка и разъяснением к нему можно по ссылке.
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С нового учебного года в первый класс будут принимать по месту прописки. Для первоклассников не будут устраивать конкурсный отбор. Обычные средние школы, гимназии и лицеи сравняли в правах. Ведь в новом Законе "Об образовании" не предусмотрены специализированные школы с углубленным изучением отдельных предметов.
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