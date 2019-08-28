Почему школьникам необязательно носить светоотражающие жилеты

Светоотражающие жилеты есть необязательные для школьников Фото: Zaxid.net

В Украине нет нормативных документов, которые обязывают учеников начальной школы ходить в светоотражающих жилетах.

Такую новость сообщили 28 августа на пресс-брифинге о подготовке столичных образовательных учреждений к новому учебному году, передает Интерфакс-Украина.

"Это было заявлено премьер-министром. У нас нет никаких нормативных документов. Когда мы получим их, тогда над этим будем работать", - сказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

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Заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский добавил, что сама идея является хорошей, но пока нет конкретной даты реализации такого проекта.

"Если это будет введено как норму, то все регионы, города, в том числе и Киев, будут это делать", - рассказал чиновник.

В июле премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что с 1 сентября 2019 все ученики 1-4 классов будут носить специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными в темное время суток.