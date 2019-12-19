Отмена дипломов и мотивационные письма: приняли закон о высшем образовании

Приняли закон о высшем образовании Фото: utst.com.ua

Приняли закон об изменениях в высшем образовании. Он предусматривает KPЭ для ректоров, отмены дипломов государственного образца, увеличение возможностей для вступления военных, написанные при вступлении мотивационных писем, уменьшение статусов "национальный" для высших учебных заведений, наказание за плагиат, заключение договора со всеми поступающими и тому подобное.

Соответствующий законопроект приняла 18 декабря Верховная Рада Украины. За него во втором чтении проголосовал 321 народный депутат. Авторами документа была партия "Слуга народа". Он вступит в силу после подписи Президента.

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Отныне каждый университет будет выдавать студентам собственные дипломы произвольной формы. Все из-за разного качества образования. Чтобы их получить человек должен учиться по образовательной программе, которую обязано аккредитовать независимое агентство. Если этого не сделать, то студенты фактически будут просто слушать курсы и диплома за это не получат. К этому выпускник получал диплом государственного образца. Он подтверждал то, что качество обучения во всех университетах было одинаковым.

"Для ректоров высших учебных заведений вводится КРЭ - ключевые показатели эффективности, - говорит председатель сервиса по поиску плагиата "Unicheck Украина" Андрей Сидляренко. В прошлом году он привлекался к созданию рекомендаций для ЗВО по академической добродетели. - Это станет первым шагом, чтобы трудовые коллективы университетов могли оценивать отчеты руководителей своих заведений не по формальным выступлениями, а по конкретным показателям".

Кроме баллов за внешнее независимое оценивание теперь будут учитывать оценку за мотивационное письмо от абитуриента. Его будут писать к основной сессии тестирования. Результаты будут размещать на сайте вуза. Поступающий должен указать в письме причины, почему он хочет учиться в конкретном университете и факультете. Сейчас новшество - не обязательно. Его университеты внедрять по своему усмотрению с 2021 года. Мотивационное письмо максимально составит 1% от конкурсного балла.

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"Статус "национальный" для высших учебных заведений отныне будут предоставлять более как формальность за значительный вклад в развитие образования. По новому закону он станет почетным. Сейчас очень много университетов имеют статус национального. Поэтому такое звание обесцененное, а потенциальные преференции очень размыты, - говорит Сидляренко. - Для настоящих преференций будет предоставляться статус "исследовательского". Если университет получит последнего, то каждые пять лет его необходимо будет подтверждать. Это возможно посредством участия в международных рейтингах или благодаря результатам научно-технической деятельности".

Участники боевых действий теперь могут поступать на военные специальности без внешнего независимого оценивания, но по результатам экзаменов. Это касается: военнослужащих по контракту, людей, которых уволили со срочной службы через год после освобождения, студентов, которые планируют поступить на учебу и в будущем проходить службу по контракту на должностях офицерского состава, а также выпускников военных, военно-морских или лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, которые закончили обучение в год поступления.

"Если в дипломе бакалавра или магистра обнаружат академический плагиат, фальсификацию или фабрикацию, то его отменят, - добавляет эксперт. - Закон об образовании 2017 года позволял университетам самостоятельно регулировать этот вопрос. Однако практика показала, что внедряли и применяли этот закон очень по-разному. Теперь Кабинет Министров разработает четкий и одинаковый механизм для всех высших учебных заведений. Его они смогут применить в случае обнаружения любой академической недоброчесности в квалификационных работах соискателей образования".

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Теперь договоры будут заключать с поступающими, которых засчитывать как на контракт, так и на бюджет. Там будут прописывать не плату за обучение, а права и обязанности высших учебных заведений и студентов. Также теперь бакалавр обязан сдавать внешнее независимое оценивание для поступления на магистратуру.

"Вводится новый термин, как дуальное образование, когда совмещают учебу в учебных заведениях и пидприествах для получения квалификации. Это очень позитивное изменение. Ведь работодатели часто ставят перед студентами запросы, которые не соответствуют навыкам, которые предоставляет им университет. А так они смогут получать образование непосредственно на работе за которую им еще и будут платить, - говорит глава "Unicheck Украина". - Вообще этот законопроект запускает много положительных процессов, которые не всегда до конца формализованы, но он дает возможность исполнительной ветви отталкиваться от новых изменений и совершенствовать их".

Кабинет министров в 2020-2021 учебном году введет в тестовом режиме электронные билеты для учеников и студентов. Воспользоваться электронным билетом можно будет через мобильное приложение "Действие". Документ будет подтверждением статуса студента или ученика. Он будет сохранять соответствующие права на льготы. Бумажные и пластиковые документы пока отменять не планируют.