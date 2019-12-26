Назвали стоимость пробного ВНО-2020

Пробное ВНО не обязательно для абитуриентов Фото: УЦОКО

Исполняющий обязанности директора украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко подписал приказ из графиком и ценами пробного ВНО в 2020 году.

Тестирование будет проходить в конце марта. Регистрация для участия в тесте продлится от 3 до 24 января, сообщают в УЦОКО.

Тест по украинскому языку и литературе будет проходить 21 марта. Второй экзамен по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии и иностранному языку абитуриенты будут сдавать 28 марта.

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Стоимость одного пробного теста в 2020 году в различных регионах:

Винницкая, Житомирская и Хмельницкая области - 150 грн;

Днепропетровская и Запорожская области - 138 грн;

Донецкая и Луганская области - 144 грн;

Ивано-Франковская, Закарпатская, Тернопольская и Черновицкая области - 142 грн;

Киевская, Черкасская и Черниговская области - 150 грн;

Львовская, Волынская и Ровенская области - 150 грн;

Одесская и Кировоградская области - 138 грн;

Харьковская, Полтавская и Сумская области - 141 грн;

Херсонская, Николаевская области и Крым - 145 грн;

Жители оккупированного Крыма могут сдать экзамен на территории Херсонской или Николаевской областей. Жители оккупированных территорий Донбасса сдают экзамены в населенных пунктах, подконтрольных украинской власти.

В 2019 году стоимость составления одного теста в 2019 году колебалась в диапазоне от 132 до 139 грн. Цена зависела от региона проживания абитуриента.