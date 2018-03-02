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пятница, 02 марта 2018 16:23

Нардеп Витко представил в ВР план спасения профессионально-технического образования

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Нардеп Витко представил в ВР план спасения профессионально-технического образования
Президент Всеукраинской ассоциации работников профессионально-технического образования Украины Артем Витко заявил, что в Украине нет стратегического плана развития экономики. Фото: Фото пресс-служба Артема Витко

Народный депутат Украины, президент Всеукраинской ассоциации работников профессионально-технического образования Украины (ВАРП) Артем Витко вместе с коллегами представили план спасения отрасли профессионально-технического образования от уничтожения.

Об этом шла речь на брифинге Артема Витко в Верховной Раде, который состоялся во вторник.

"Сегодня система профессионально-технического образования разрушена! Нет того надлежащего финансирования, которое требуется для развития страны. На сегодняшний день мы видим устаревшую материально-техническую базу. В то время как деньги стоит вкладывать непосредственно в ПТО, которое должно готовить действительно квалифицированные кадры, которые могут построить нашу страну экономически, ПТУ брошены на произвол судьбы. На примере Львовской области я могу вам сказать, что финансирование на ПТО выделено только для того, чтобы оплачивать коммунальные, при этом отсутствует качественная материально-техническая база", - заявил Витко.

Он отметил, что в Украине нет стратегического плана развития экономики, от которого бы профтехпедагоги могли оттолкнуться и подготовить профессиональные кадры.

"В нашей стране нет стратегического плана развития экономики, от которого бы профтехпедагоги могли оттолкнуться и подготовить профессиональные кадры. Такие случаи приводят к произволу и экономическому упадку в нашей стране. Я, вместе с коллегами, подал законопроект №7268 о полном восстановлении государственного финансирования системы профтехобразования, который призван обеспечить выживание отрасли в переходный период реформ и дать твердые социальные гарантии учащимся и преподавателям профессионально-технических заведений", - подчеркнул политик.

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