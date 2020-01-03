Началась регистрация на пробное ВНО

Регистрация пробного ВНО пройдет с 3 по 24 января. Фото: glavcom.ua

3 января начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Регистрация продлится до 24 января, сообщает УЦОКО.

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Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии и иностранному языку на выбор – 28 марта.

Тестирование будет платным. В день его проведения каждый участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Стоимость одного тестирования во время пробной сессии ВНО-2020 будет колебаться в диапазоне от 138 до 150 грн.