Началась регистрация на пробное ВНО

 
Ексклюзивы
1/5
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1062
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2034
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2097
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 531
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3042
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1017
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1584
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1089
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 765
Зеленский оказался упрямым - политолог
Зеленский оказался упрямым - политолог
2 Просмотров: 4023
Фото
Все фото
5
21
5
5
6
&quot;Отец ругал меня только раз&quot; - Ольга Сухомлинская
"Отец ругал меня только раз" - Ольга Сухомлинская
В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования
В МОН рассказали об основных изменениях в реформах образования
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями
День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями
Видео
Все видео
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
В школах под Киевом детей кормят списанными продуктами
Все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения
Все русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения
Новосад ответила, продолжит ли образовательную реформу
Новосад ответила, продолжит ли образовательную реформу
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Определили кандидатов на место образовательного омбудсмена
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
Объявили график проведения творческих конкурсов в вузах
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 927
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1062
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3042
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 765
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1368
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
Просмотров: 495
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
пятница, 03 января 2020 09:34

Началась регистрация на пробное ВНО

  Комментировать
Началась регистрация на пробное ВНО
Регистрация пробного ВНО пройдет с 3 по 24 января. Фото: glavcom.ua

3 января начинается регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Регистрация продлится до 24 января, сообщает УЦОКО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали стоимость пробного ВНО-2020

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии и иностранному языку на выбор – 28 марта.

Тестирование будет платным. В день его проведения каждый участник может сдать тест по одному учебному предмету.

Стоимость одного тестирования во время пробной сессии ВНО-2020 будет колебаться в диапазоне от 138 до 150 грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Началась регистрация на пробное ВНО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

В Москве взялись за греко-католиков

Военную продали врагам

Самое читаемое
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
Фото в бикини среди снега - модели перезапустили флешмоб
9
 Просмотров: 32742
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти &quot;Гудвина&quot;
Война на Донбассе: стали известны подробности смерти "Гудвина" Просмотров: 19368
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
Тесная ванна: показали 20 способов оригинально скрыть унитаз
22
 Просмотров: 18054
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше
С сегодняшнего дня владельцам солнечных панелей будут платить меньше 1 Просмотров: 16758
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году
У Вакарчука назвали первую зраду в новом году 1 Просмотров: 11520
Образование
В Украине появятся исследовательские университеты
В Украине появятся исследовательские университеты Просмотров: 36
Зарплату учителям в этом году поднимут на 9%
Зарплату учителям в этом году поднимут на 9% Просмотров: 558
Назвали стоимость пробного ВНО-2020
Назвали стоимость пробного ВНО-2020 Просмотров: 550
Отмена дипломов и мотивационные письма: приняли закон о высшем образовании
Отмена дипломов и мотивационные письма: приняли закон о высшем образовании
 Просмотров: 1116
Ученические и студенческие билеты переведут в онлайн
Ученические и студенческие билеты переведут в онлайн Просмотров: 153
Больше всего комментируют
13
Степану Бандере 111: 5 интересных фактов о жизни главы провода ОУН
9
КВН никогда не обыграет КГБ: Соколова раскритиковала новогоднюю речь Зеленского
5
Томос, закон о языке и победы в международных судах - Порошенко назвал главные достижения 2019-го
3
Россияне заявили, что роздали жителям Донбасса почти почти 200 тысяч паспортов РФ
2
"Слуга": повышение пенсионного возраста неизбежно
Голосов: 3354
Голосование Какой должна быть стипендия в университетах?
  • 830 грн, как сейчас
  • как прожиточный минимум 1228 грн
  • студентам не нужна стипендия
  • оставить только для льготников
  • платить только отличникам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua