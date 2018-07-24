Может извлекать пользу из плохого настроения

Экстраверты имеют пользу от плохого настроения. blog.bitrix24

Плохое настроение положительно влияет на производительность и помогает управлять собственным временем.

Профессор психологии университета Ватерлоо, что в Канаде, Тарой Маколи и кандидат наук Мартин Габелия провели эксперимент. Они исследовали, как 95 мужчин справляются с ежедневными задачами и стрессом в зависимости от своего настроения, пишет "Новое время".

Исследователи изучали эмоциональные реакции, связанные с настроением. Чувствительность, интенсивность и продолжительность эмоциональных реакций влияют на умение человека выполнять задачи - так называемое "эффективное функционирование".

Мужчин разделили на две группы с учетом их эмоциональной реактивности: высокую и низкую. Высокореактивные люди (экстраверты) имеют быстрые, длительные и интенсивные эмоциональные реакции. Люди с низкой реактивностью (интроверты) - более расслаблены.

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Во время эксперимента экстраверты лучше выполняли задания, когда находились в плохом настроении. Зато интроверты приостанавливали деятельность, когда имели плохое настроение.

"Наши результаты показывают, что есть люди, у которых плохое настроение действительно может улучшать навыки, которые важны для повседневной жизни", - сказала Маколи.

По музыкальным пристрастиям человека можно определить его тип личности. Лица невротического типа любят тяжелые жанры музыки - от классического рока до электронной музыки. Люди с либеральными политическими взглядами слушают блюз, классику и джаз.