Что приводит к разводу

Избежать развода можно, если брак построен на любви. Фото: Корреспондент

За последние несколько лет в Украине уменьшается количество разводов. В прошлом году украинцы разорвали 130 тыс. браков

Развод - непростая и очень неприятное событие в жизни пары. Подписание документа о расторжении брака - формальность. Развод начинается задолго до этого, рассказывает на Радио НВ кандидат психологических наук Геннадий Мустафаев.

"Совместный быт заместил теплые и возвышенные любовные чувства, угасла страсть, а поцелуи и объятия случаются как бы автоматически и по расписанию, - так может начинаться развод еще задолго до формального подписания документа. Поводов для начала распада брака много: отсутствие общих взглядов и интересов, несоответствие характеров, супружеская неверность, потеря ощущения любви", - говорит психолог.

Специалисты выделяют три типа семейных отношений.

1. Традиционные патриархальные

Это самая старая модель отношений между мужчиной и женщиной. Она до сих пор доминирует в Украине. В этой модели женщина зависит от мужчины в финансовом и эмоциональном плане. Из-за этого у женщины часто развивается много комплексов. Они разрушают основы брака - любовь и взаимопонимание и взаимоуважение.

2. Партнерские

Такой тип отношений распространен на Западе. В этой модели партнеры имеют равные права и обязанности. Опасность для брака - соперничество в паре. К примеру, тот, кто меньше зарабатывает, может чувствовать себя не реализованным и ущемленным. Если человек приносит меньший доход в семью, он может расценивать жену как "врага".

3. Детоцентристская

Модель построена на фигуре общего ребенка у партнеров. Ребенок - в центре отношений. Любви в таком браке нету. Когда ребенок покидает дом, супруги не знают, как жить дальше вместе.

Часто отношения заканчиваются, через экономическую несвободу одного из партнеров. Это становится инструментом манипуляций со стороны одного из партнеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как развод влияет на психику ребенка

"Если один партнер идет к другому, то он чего-то не добирает в этих отношениях. Поэтому он ищет компенсацию в др. Но и здесь есть большая ловушка. Мол, если меня моя жена устраивает на 70 процентов, но мне не хватает 30 процентов, и я иду по этим 30 куда-то, то фактически я получаю 30 процентов, а 70 - теряю ", - говорит психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Наиболее эффективный способ минимизировать возможность развода в будущем - искать партнера, который разделит ваше видение семейных отношений, советует специалист.

"Если кризис в отношениях привела к разговорам о разводе, но сначала брак строился на любви, есть смысл обратиться к квалифицированному психотерапевту. Он может помочь сохранить отношения", - говорит Мустафаев.

Чрезмерно ласковые и привязанные друг к другу в начале отношений пары чаще разводятся. Чрезмерная эмоциональность характерна в период влюбленности. Он длится от 3 до 9 месяцев. Когда пары сталкиваются с реальными проблемами, которых не было в начале отношений, появляется разочарование.