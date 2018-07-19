Что приводит к разводу

 
Ексклюзивы
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 459
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 5310
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 954
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2898
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3537
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 130909
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 819
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 2079
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1656
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 909
Фото
Все фото
4
5
10
5
8
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы
Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
&quot;В дитинство хочу, там моє усе&quot; - подборка стихов украинских поэтов
"В дитинство хочу, там моє усе" - подборка стихов украинских поэтов
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Видео
Все видео
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Начало коридора затмений в фото и видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Disney показала роботов, которые заменят в кино каскадеров
Disney показала роботов, которые заменят в кино каскадеров
Интервью
1/5
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 459
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 396
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 2898
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1584
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3465
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 54
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
четверг, 19 июля 2018 18:00

Что приводит к разводу

  Комментировать
Что приводит к разводу
Избежать развода можно, если брак построен на любви. Фото: Корреспондент

За последние несколько лет в Украине уменьшается количество разводов. В прошлом году украинцы разорвали 130 тыс. браков

Развод - непростая и очень неприятное событие в жизни пары. Подписание документа о расторжении брака - формальность. Развод начинается задолго до этого, рассказывает на Радио НВ кандидат психологических наук Геннадий Мустафаев.

"Совместный быт заместил теплые и возвышенные любовные чувства, угасла страсть, а поцелуи и объятия случаются как бы автоматически и по расписанию, - так может начинаться развод еще задолго до формального подписания документа. Поводов для начала распада брака много: отсутствие общих взглядов и интересов, несоответствие характеров, супружеская неверность, потеря ощущения любви", - говорит психолог.

Специалисты выделяют три типа семейных отношений.

1. Традиционные патриархальные

Это самая старая модель отношений между мужчиной и женщиной. Она до сих пор доминирует в Украине. В этой модели женщина зависит от мужчины в финансовом и эмоциональном плане. Из-за этого у женщины часто развивается много комплексов. Они разрушают основы брака - любовь и взаимопонимание и взаимоуважение.

2. Партнерские

Такой тип отношений распространен на Западе. В этой модели партнеры имеют равные права и обязанности. Опасность для брака - соперничество в паре. К примеру, тот, кто меньше зарабатывает, может чувствовать себя не реализованным и ущемленным. Если человек приносит меньший доход в семью, он может расценивать жену как "врага".

3. Детоцентристская

Модель построена на фигуре общего ребенка у партнеров. Ребенок - в центре отношений. Любви в таком браке нету. Когда ребенок покидает дом, супруги не знают, как жить дальше вместе.

Часто отношения заканчиваются, через экономическую несвободу одного из партнеров. Это становится инструментом манипуляций со стороны одного из партнеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как развод влияет на психику ребенка

"Если один партнер идет к другому, то он чего-то не добирает в этих отношениях. Поэтому он ищет компенсацию в др. Но и здесь есть большая ловушка. Мол, если меня моя жена устраивает на 70 процентов, но мне не хватает 30 процентов, и я иду по этим 30 куда-то, то фактически я получаю 30 процентов, а 70 - теряю ", - говорит психотерапевт Геннадий Мустафаев.

Наиболее эффективный способ минимизировать возможность развода в будущем - искать партнера, который разделит ваше видение семейных отношений, советует специалист.

"Если кризис в отношениях привела к разговорам о разводе, но сначала брак строился на любви, есть смысл обратиться к квалифицированному психотерапевту. Он может помочь сохранить отношения", - говорит Мустафаев.

Чрезмерно ласковые и привязанные друг к другу в начале отношений пары чаще разводятся. Чрезмерная эмоциональность характерна в период влюбленности. Он длится от 3 до 9 месяцев. Когда пары сталкиваются с реальными проблемами, которых не было в начале отношений, появляется разочарование.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
5 фильмов, которые стоит посмотреть женихом
5 фильмов, которые стоит посмотреть женихом Просмотров: 414
Назвали болезни, которые чаще всего убивают холостых людей
Назвали болезни, которые чаще всего убивают холостых людей Просмотров: 1089
Выяснили, почему женщины изменяют
Выяснили, почему женщины изменяют Просмотров: 6597
Сейчас вы читаете новость «Что приводит к разводу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

15 лет назад провели уникальную операцию

Самое читаемое
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
Пышнотелая экс-подружка репера обнажила татуированные ягодицы
32
 Просмотров: 149441
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
Бекхэмы семьей весело отдохнули в Хорватии
38
 1 Просмотров: 74623
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
Самая сексуальная женщина показала соблазнительные формы в бикини
11
 Просмотров: 63938
&quot;Посмотрела в глаза злу&quot; - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
"Посмотрела в глаза злу" - в сети подняла шум реакция Мелании Трамп на Путина
 Просмотров: 55606
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
9
 Просмотров: 55283
Наука+Образование
Как будут поступать абитуриенты из Донбасса и Крыма
Как будут поступать абитуриенты из Донбасса и Крыма Просмотров: 36
Разгадали тайну невидимости
Разгадали тайну невидимости Просмотров: 891
Назвали самые популярные вузы и специальности среди нынешних абитуриентов
Назвали самые популярные вузы и специальности среди нынешних абитуриентов Просмотров: 342
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
 Просмотров: 342
Как говорить с мужчиной об отношениях
Как говорить с мужчиной об отношениях Просмотров: 252
Больше всего комментируют
9
Путин пришел на встречу с Трампом в обуви с высокими каблуками - фотодоказательство
8
Известный экс-игрок "Днепра" откажется от украинского паспорта
7
"Хотят легитимизировать свой рагулизм" - издатель о тех, кто говорит по-русски
7
Реванш - это вы, профукали четыре года - журналист остро раскритиковал власть
5
Дочь нардепа на Сардинии сделала пикантное заявление
Голосов: 2490
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua