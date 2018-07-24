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вторник, 24 июля 2018 10:56

Назвали признаки, свидетельствующие о приближении развода

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Назвали признаки, свидетельствующие о приближении развода
Чем меньше между партнерами прикосновений - тем выше риск развода. Фото: Flytothesky

Существуют 4 признака, свидетельствующих о приближении разрыва отношений с партнером.

Особое внимание следует уделять невербальном общению, советует американский специалист по невербальной коммуникации Патти Вуд. Некоторые изменения в поведении могут свидетельствовать о начале проблем в отношениях партнеров, пишет "Новое время".

"Даже маленькие, казалось бы, незначительные изменения в невербальном общении между партнерами могут стать подсказками, которые помогут предотвратить разрыв отношений", - говорит Вуд.

Один из ярчайших признаков предстоящего развода - когда один из партнеров бессознательно отвечает испугом или резким движением на попытку другого приблизиться.

"Все просто - вы идете в направлении того, что вам нравится. Отталкиваете то, что вам не нравится. Это основа языка тела", - объясняет эксперт.

Другой признак - когда партнеры проводят вместе мало времени. Среди явных признаков предстоящего развода специалист называет отсутствие зрительного контакта и избежение прикосновений.

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"Человек всегда будет хотеть смотреть на того, кого любит. То же можно сказать о прикосновениях. Если раньше ваш партнер любил держать вас за руку, а сейчас стал избегать этого, то это не очень хороший знак", - заключает Патти Вуд.

Чрезмерно ласковые и привязанные друг к другу в начале отношений пары чаще разводятся. Чрезмерная эмоциональность характерна в период влюбленности. Он длится от 3 до 9 месяцев. Когда пары сталкиваются с реальными проблемами, которых не было в начале отношений, появляется разочарование.

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