Назвали признаки, свидетельствующие о приближении развода

Существуют 4 признака, свидетельствующих о приближении разрыва отношений с партнером.
Особое внимание следует уделять невербальном общению, советует американский специалист по невербальной коммуникации Патти Вуд. Некоторые изменения в поведении могут свидетельствовать о начале проблем в отношениях партнеров, пишет "Новое время".
"Даже маленькие, казалось бы, незначительные изменения в невербальном общении между партнерами могут стать подсказками, которые помогут предотвратить разрыв отношений", - говорит Вуд.
Один из ярчайших признаков предстоящего развода - когда один из партнеров бессознательно отвечает испугом или резким движением на попытку другого приблизиться.
"Все просто - вы идете в направлении того, что вам нравится. Отталкиваете то, что вам не нравится. Это основа языка тела", - объясняет эксперт.
Другой признак - когда партнеры проводят вместе мало времени. Среди явных признаков предстоящего развода специалист называет отсутствие зрительного контакта и избежение прикосновений.
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"Человек всегда будет хотеть смотреть на того, кого любит. То же можно сказать о прикосновениях. Если раньше ваш партнер любил держать вас за руку, а сейчас стал избегать этого, то это не очень хороший знак", - заключает Патти Вуд.
Чрезмерно ласковые и привязанные друг к другу в начале отношений пары чаще разводятся. Чрезмерная эмоциональность характерна в период влюбленности. Он длится от 3 до 9 месяцев. Когда пары сталкиваются с реальными проблемами, которых не было в начале отношений, появляется разочарование.
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