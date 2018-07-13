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воскресенье, 15 июля 2018 05:28

Выявили причины женских измен во время брака

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Выявили причины женских измен во время брака
Психологи обнаружили причину измены женщины. Фото gs.fm

В ходе нового глобального исследования ученые университета штата Миссури определили ключевую причину женских измен.

"Как не парадоксально звучит, но женщины изменяют, потому что любят мужа. Измена - это способ спасти брак. В большинстве случаев на измену женщин толкает любовь к своему мужу и желание избежать развода путем удовлетворения своих сексуальных потребностей с другим партнером", - пояснила Алисия Уокер, автор исследования, сообщает Independent.

Автор исследования также добавила, что это открытие стало для нее полной неожиданностью.

"Для них это было не спонтанное решение. Они находились в поиске оргазма, а не партнера для жизни. Они делали это, чтобы сохранить, а не разрушить свой брак. Таким образом, можно констатировать, что все эти женщины хотели удовлетворить исключительно свои физические потребности и получить то, что им не может дать их человек".

Кроме того, женщины, принимавшие участие в исследовании, высказали мнение, что после измены они стали добрее женами и матерями, чем к супружеской неверности. Они также были убеждены в том, что измена позволила им защитить и сохранить их брак.

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Женщины чаще пытаются спасти брак после измены партнера. С 1996-го количество женщин, которые хлопочут о разводе, сократилось на 43%. Зато количество мужчин, которые подают на развод после измены, увеличилось на треть.

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Дата
15
июля

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