Выявили причины женских измен во время брака

Психологи обнаружили причину измены женщины. Фото gs.fm

В ходе нового глобального исследования ученые университета штата Миссури определили ключевую причину женских измен.

"Как не парадоксально звучит, но женщины изменяют, потому что любят мужа. Измена - это способ спасти брак. В большинстве случаев на измену женщин толкает любовь к своему мужу и желание избежать развода путем удовлетворения своих сексуальных потребностей с другим партнером", - пояснила Алисия Уокер, автор исследования, сообщает Independent.

Автор исследования также добавила, что это открытие стало для нее полной неожиданностью.

"Для них это было не спонтанное решение. Они находились в поиске оргазма, а не партнера для жизни. Они делали это, чтобы сохранить, а не разрушить свой брак. Таким образом, можно констатировать, что все эти женщины хотели удовлетворить исключительно свои физические потребности и получить то, что им не может дать их человек".

Кроме того, женщины, принимавшие участие в исследовании, высказали мнение, что после измены они стали добрее женами и матерями, чем к супружеской неверности. Они также были убеждены в том, что измена позволила им защитить и сохранить их брак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Топ-5 ошибок, из-за которых распадаются браки

Женщины чаще пытаются спасти брак после измены партнера. С 1996-го количество женщин, которые хлопочут о разводе, сократилось на 43%. Зато количество мужчин, которые подают на развод после измены, увеличилось на треть.