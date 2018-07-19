Как говорить с мужчиной об отношениях

Нужно понять, что для вас важно в отношениях, пишет на своей странице в Instagram психолог Михаил Лабковский.
"Сначала поговорите и договоритесь с собой. Чего вы хотите? Как вы сами видите эти отношения? Что для вас точно неприемлемо, а что нормально?", - советует специалист.
Затем о собственной позиции следует четко проинформировать мужчину. К примеру, "Я хочу жить вместе" или: "Я хочу завести детей". ⠀
"Не надо врать, изворачиваться,"бросать намеки", угрожать. Не надо ждать какого-то "подходящего "момента", - пишет психолог.
Нужно выслушать аргументы мужа и сделать собственные выводы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что такое синдром Пигмалиона и чем он опасен
"Исходите из своих приоритетов и желаний, которые вы уже с собой обсудили перед этим разговором", - резюмирует Лабковский.
"Склонять" мужчину и женщину к браку бесполезно и бессмысленно. Важно сделать все максимально просто, без манипуляций и интриг.
Комментарии