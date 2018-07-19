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четверг, 19 июля 2018 13:01

Как говорить с мужчиной об отношениях

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Автор: Psychology and the city
  Прежде чем говорить с человеком об отношениях - поймите, что важно для вас.
Прежде чем говорить с человеком об отношениях - поймите, что важно для вас.

Нужно понять, что для вас важно в отношениях, пишет на своей странице в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Сначала поговорите и договоритесь с собой. Чего вы хотите? Как вы сами видите эти отношения? Что для вас точно неприемлемо, а что нормально?", - советует специалист.

Затем о собственной позиции следует четко проинформировать мужчину. К примеру, "Я хочу жить вместе" или: "Я хочу завести детей". ⠀

Автор: Psychology and the city
  Прежде чем говорить с человеком об отношениях - поймите, что важно для вас.
Прежде чем говорить с человеком об отношениях - поймите, что важно для вас.

"Не надо врать, изворачиваться,"бросать намеки", угрожать. Не надо ждать какого-то "подходящего "момента", - пишет психолог.

Нужно выслушать аргументы мужа и сделать собственные выводы.

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"Исходите из своих приоритетов и желаний, которые вы уже с собой обсудили перед этим разговором", - резюмирует Лабковский.

"Склонять" мужчину и женщину к браку бесполезно и бессмысленно. Важно сделать все максимально просто, без манипуляций и интриг.

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Дата
19
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