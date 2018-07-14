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суббота, 14 июля 2018 17:45

12 высказываний женщин, которые хотят слышать мужчины

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Автор: Vse.rv.ua
  Что хотят слышать мужчины от своих женщин
Что хотят слышать мужчины от своих женщин

Женщины любят ушами. Популярная фраза, которую с легкостью можно отнести и к мужчинам. Ведь кому не приятно слышать комплименты в свой адрес.

Вашему вниманию 12 фраз, которые мужчины хотят слышать от своих женщин, пишет Сегодня.

1. "Я в тебя верю". Да, многие мужчины и без того горделивы и заносчивы, но иногда им тоже хочется слышать, что кто-то, особенно близкий, верит в них. У каждого бывает кризис самооценки, а партнер для того и нужен, чтобы поддерживать и вселять уверенность.

2. "Ты выглядишь так привлекательно". Не только женщины стараются хорошо выглядеть. Большинство мужчин тоже уделяют своей внешности много внимания. И так же как женщины любят получать комплименты своей внешности, мужчины тоже этого хотят.

3. "Ты такой cексуальный". Есть разница между тем, чтобы выглядеть привлекательно и cексуально. Во втором случае мужчина понимает, что он не просто хорошо выглядит, но еще и возбуждает тебя.

4. "Ты не такой как другие". Каждый хочет выделяться из толпы, особенно для своей женщины.

5. "Мне нравится, когда ты меня обнимаешь". Может мужчины не очень любят обниматься, но они любят чувствовать себя защитниками.

7. "Повеселись с друзьями". Большинство девушек вменяют своим мужчинам чувство вины за то, что они встречаются с друзьями. Но если ты будешь его поощрять не забывать друзей, он полюбит тебя еще больше.

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8. "Я тебе доверяю". Никто не хочет быть в отношениях, где тебе не доверяют. Мужчине нравится слышать, что ты ему доверяешь, что он не должен перед тобой отчитываться.

9. "Можешь мне помочь?". Мужчинам нравится чувствовать себя нужными и сильными.

10. "Давай попробуем". Это отражает твою готовность попробовать что-то новое, будь это развлечение или эксперименты в постели.

11. "Я была неправа". Все бывают иногда упрямы и не хотят признавать свои ошибки. Но именно признание неправоты помогает двигаться дальше. Конечно, оно должно быть обоюдным.

12. "Я хочу…". Мужчины не умеют читать мысли. И они не любят теряться в догадках, да еще получать твою злость за то, что не могут догадаться. Так что если ты чего-то хочешь, просто скажи это.

Женщин привлекают мужчины, которые их идеализируют, оберегают и защищают.

Мужчины-добытчики привлекают женское внимание, поскольку их поведение свидетельствует о готовности инвестировать в семью, быть защитником, проявлять преданность и заботу.

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