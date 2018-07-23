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понедельник, 23 июля 2018 18:55

Как преодолеть влечение к женатому мужчине - ответ психолога

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Как преодолеть влечение к женатому мужчине - ответ психолога
Отношения с женатым могут стать началом настоящей любви. Фото: Econet

Прежде чем начать отношения с женатым мужчиной, нужно подумать о последствиях, советует психолог Егор Тополов.

"Если сексуальное влечение возникло, вы или уделяете этому аспекту должное внимание и имеете интим с кем-то "безопасным", или приветствуем вас в рядах подпольных наложниц. Ни любовь, ни страсть не спрашивают у нас - когда и кому возникать. Это естественно. Посыпать себе голову пеплом за "греховные" мысли явно не следует. Лучшая помощь в данной ситуации - апелляция к здравому смыслу: "Я пойду на это - а какие последствия?", - говорит специалист.

Люди вступают в запрещенные отношения и убеждают себя, что это только секс, это временно и тому подобное.

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"Судьба часто шутит над такими планами. Люди "зависают" в столь неблагородном положении на месяцы, годы, десятилетия. Я уважаю институт брака так же, как и решительных, честных перед собой и партнером людей. Здесь не место морализаторству и универсальным советам, типа: "связывайтесь или не связывайтесь с женатыми". Для кого-то это, действительно, может быть только похотью, а для кого-то "нестандартным" началом настоящей любви. Слушайте сердце. Помните, что человек, который согласен ради вас обманывать свою законную жену, точно так же однажды сможет обмануть и вас", - заключает Тополов.

Чрезмерно ласковые и привязанные друг к другу в начале отношений пары чаще разводятся. Чрезмерная эмоциональность характерна в период влюбленности. Он длится от 3 до 9 месяцев. Когда пары сталкиваются с реальными проблемами, которых не было в начале отношений, появляется разочарование.

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