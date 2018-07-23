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вторник, 24 июля 2018 09:15

Как понравиться представителю противоположного пола

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Как понравиться представителю противоположного пола
Не нужно бояться говорить о своих чувствах. Фото: foto.basov.com.ua

Успех в отношениях зависит от честности и искренности партнеров.

Готовность ради другого выйти из собственной зоны комфорта позволяет строить отношения, считает американский эксперт по международным отношениям, основательница агентства знакомств Elite Connections Клаудия Дюран.

Люди часто жалуются, мол, партнер не позвонил, не написал, не позвал на свидание. Это большая ошибка, говорит специалист. Нужно справиться с собственными эмоциями, отпустить гордость и рассказать человеку о своих чувствах.

"Каждый человек, даже самый успешный в карьере, умный и стильный нуждается в том, чтобы кому-то нравиться, слышать в свой адрес проявления симпатии. Такова человеческая природа", - говорит Дюран.

Если человек слышит, что небезразличен кому-то, начинает обращать на другого больше внимания. Приходит понимание, что с нами общаются не просто так - мы кому-то нравимся. Так между людьми исчезает страх. Они начинают больше общаться. Если интересы и взгляды у двух человек совпадают, они могут построить крепкие и счастливые отношения.

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Многие люди не рассказывают о своих чувствах, ведь боятся, что их отвергнут. Это инстинкт самосохранения, говорит специалист. Впрочем, если не решиться на первый шаг, существует вероятность никогда не построить отношения.

Люди не могут начать новые отношения, потому что не вышли из прошлых. Эмоционально и психологически они еще "там" выстраивают внутренние диалоги с бывшей или прежним. Это чувство обиды, злости, досады, разочарования, которые их сопровождают, не позволяют кому-то новом прийти в жизнь. Для многих обида намного сильнее симпатии, которую может вызвать новый человек.

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