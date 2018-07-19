Как заставить мужчину жениться: советы психолога

"Склонять" мужчину и женщину к браку бесполезно и бессмысленно. Фото: Ritty.ru

"Склонять" мужчину и женщину к браку бесполезно и бессмысленно. Важно сделать все максимально просто, без манипуляций и интриг.

"Прежде всего надо для себя решить, чего вы больше хотите: остаться с этим конкретным партнером в том формате отношений, который есть, или все-таки выйти замуж или жениться. Если понимаете, что для вас важна семья, и муж ее не хочет, значит надо сказать: "Дорогой, я тебя люблю и обожаю, но меня такой формат отношений не устраивает. Я пошла искать человека, с которым мы создадим ячейку общества", - написал психолог Михаил Лабковский в Instagram.

Он советует не тратить свое время на мужчин, которые не хотят брака.

"Есть множество молодых, красивых, успешных ребят, которые так же, как и вы, мечтают о семье и детях. Кстати, на этом этапе вы передаете возможность перестройки приоритетов и выбора мужчине. Теперь его дело решить, готов ли он отказаться от вас в пользу свободных отношений или все же ваше присутствие в его жизни важнее, и он предпочтет брак".

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Психолог объясняет, что это работает, потому что принимаете решения в обход манипуляций, бесконечных игр в "а чего бы еще такого сделать, чтобы он позвал замуж?".

Развод важнее видимости "хорошей семьи", считает психолог Михаил Лабковский. Ребенку лучше жить в полной семье. Если между родителями постоянно возникают конфликты и ссоры, то лучше расстаться. Развод - это травма для психики ребенка. Для того, чтобы все наладилось, необходимо время, говорит психолог. Не лишней будет помощь специалиста. Это ускорит процесс восстановления.