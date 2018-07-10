Как развод влияет на психику ребенка

Развод важнее видимости "хорошей семьи", считает психолог Михаил Лабковский.

Ребенку лучше жить в полной семье. Если между родителями постоянно возникают конфликты и ссоры, то лучше расстаться, пишет на странице в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Я часто видел в своем кабинете "сложных" детей. У них начинались неврозы, когда папа с мамой устраивали дома войну. И каким-то волшебным образом психика ребенка приходила в норму, когда родители наконец расставались", - пишет специалист.

Автор: ukranews.com Развод - это травма для психики ребенка

Развод - это травма для психики ребенка. Для того, чтобы все наладилось, необходимо время, говорит психолог. Не лишней будет помощь специалиста. Это ускорит процесс восстановления.

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"После развода атмосфера, в которой живет ребенок, станет наконец мирной. Это куда важнее, чем видимость" хорошей семьи ", которую многие пытаются создать", - резюмирует Лабковский.

Детей нужно наказывать. С ними надо договариваться. Если родители оскорбляют ребенка - теряют в глазах авторитет.