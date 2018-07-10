Как развод влияет на психику ребенка

 
Ексклюзивы
1/5
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 909
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 585
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 864
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3519
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 711
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8226
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1512
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 621
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1143
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Фото
Все фото
10
5
8
20
10
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
&quot;В дитинство хочу, там моє усе&quot; - подборка стихов украинских поэтов
"В дитинство хочу, там моє усе" - подборка стихов украинских поэтов
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Женщине сделали вагину из рыбьей кожи
Ромы в вышиванках и венгри в национальном наряде - показали парад школ
Ромы в вышиванках и венгри в национальном наряде - показали парад школ
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Шлем считывает мысли водителя и передает их автомобилю - Nissan показал новую технологию
Видео
Все видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Disney показала роботов, которые заменят в кино каскадеров
Disney показала роботов, которые заменят в кино каскадеров
Британские ученые создали модель идеальной женщины
Британские ученые создали модель идеальной женщины
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
1 Просмотров: 828
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3060
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24562
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1359
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1314
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
15 июля 2018
1 Просмотров: 828
Кепки баби Пріськи
Мою сусідку по дачі на Волині звуть баба Пріська. Свого чоловіка Трохима вона поховала три роки тому. Після чого закрилася в собі. І тепер, здається, ...
понедельник, 16 июля 2018 07:25

Как развод влияет на психику ребенка

  Комментировать

Развод важнее видимости "хорошей семьи", считает психолог Михаил Лабковский.

Ребенку лучше жить в полной семье. Если между родителями постоянно возникают конфликты и ссоры, то лучше расстаться, пишет на странице в Instagram психолог Михаил Лабковский.

"Я часто видел в своем кабинете "сложных" детей. У них начинались неврозы, когда папа с мамой устраивали дома войну. И каким-то волшебным образом психика ребенка приходила в норму, когда родители наконец расставались", - пишет специалист.

Автор: ukranews.com
  Развод - это травма для психики ребенка
Развод - это травма для психики ребенка

Развод - это травма для психики ребенка. Для того, чтобы все наладилось, необходимо время, говорит психолог. Не лишней будет помощь специалиста. Это ускорит процесс восстановления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что родители могут дать своим детям - ответ психолога

"После развода атмосфера, в которой живет ребенок, станет наконец мирной. Это куда важнее, чем видимость" хорошей семьи ", которую многие пытаются создать", - резюмирует Лабковский.

Детей нужно наказывать. С ними надо договариваться. Если родители оскорбляют ребенка - теряют в глазах авторитет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Назвали признаки зависимости от гаджетов
Назвали признаки зависимости от гаджетов Просмотров: 360
Как привлечь отца к уходу за ребенком
Как привлечь отца к уходу за ребенком Просмотров: 216
Психолог объяснил, почему люди конфликтуют
Психолог объяснил, почему люди конфликтуют Просмотров: 729
Как оставаться счастливым, когда что-то идет не так
Как оставаться счастливым, когда что-то идет не так Просмотров: 396
Сейчас вы читаете новость «Как развод влияет на психику ребенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
июля

Первым атомным бомбам американцы давали ласковые имена

Самое читаемое
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
Горячие болельщицы сборной Хорватии заставляют играть кровь в жилах
15
 Просмотров: 34146
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 Просмотров: 28894
Утомленные люди, &quot;кравчучки&quot; и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
Утомленные люди, "кравчучки" и избиты окна - показали колорит привокзальной площади европейского города
23
 2 Просмотров: 20727
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты
18
 Просмотров: 17208
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
Без стразов и шпилек - как выглядели невесты в древности
20
 Просмотров: 15816
Больше всего комментируют
18
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
13
Як аннексировали Крым
10
Хабенский попал в базу "Миротворца"
7
Запуск "Северного потока-2" принесет Украине миллиардные убытки - эксперт
7
Украина лидирует в экспорте незаконной древесины
Голосов: 2482
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua