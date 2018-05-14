Как оставаться счастливым, когда что-то идет не так

Если оказались на дне ямы - перестаньте копать, считает психолог и мотивационный спикер Алла Клименко.

"Люди относятся к вам так, как вы относитесь к себе. Весь мир относится к вам так, как вы относитесь к себе. Поэтому начинайте скорее себя любить", - пишет специалист на своей странице в Іnstagram.

Автор: rakhivnews

Психолог дает несколько советов, как быть счастливым, когда что-то идет не так.

1. Признайте и примите ситуацию, в которой оказались. Это не значит, что вы хочите в ней остаться. Это означает, что вы открыли глаза и готовы действовать.

2. Что делать, когда полная безнадежность? Использовать "эффект скалолаза". Попадая на узкое место во время подъема по скале, скалолаз может сосредоточиться только на настоящем моменте. Для него нет ничего важнее, чем следующий шаг.

3. Случилось что-то сложное и неожиданное. Вам трудно понять, как теперь жить всю жизнь, месяц или ближайшую неделю - сосредоточитесь на сегодняшнем дне.

Помехи - это возможности. Главные уроки мы получаем, когда жизнь делает нам больно

4. Препятствия - это возможности. Главные уроки мы получаем, когда жизнь делает нам больно. Большинство рывков, скачков и изменений происходят, когда возникают трудности. Проанализируйте свое прошлое и найдите этому подтверждение.

5. Чаще задавайте себе два вопроса. Первое: вижу ли я связь между тем, что сейчас происходит в моей жизни с моими настоящими целями? Второе: в чем урок этой ситуации?

6. Несчастными производит не окружающий мир. Несчастными делает то, что мы этим мыслям верим. Не все, что мы думаем, - правда.

7. Признаки того, что вам стоит задуматься о любви к себе: самокритика, критика в адрес других, оценка себя и сравнение с другими людьми, постоянные оправдания, чувство вины, неумение говорить и принимать комплименты, постоянное отодвинуть себя на последнее место, желание настоять на своей правоте

Люди не могут начать новые отношения, потому что не вышли из прошлых. Об этом на своей странице в Instagram пишет психолог Михаил Лабковский. Специалист советует научиться отпускать прошлое любви. Только тогда в жизни появится новый партнер.