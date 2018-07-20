Психолог объяснил, почему люди переедают

 
Ексклюзивы
1/5
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 747
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Жебрівский рассказал о настроениях относительно ДНР на украинском Донбассе
Просмотров: 2106
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
"На меня включили все дерьмометы, которые есть в государстве" - Жебривского "довели" до отставки
2 Просмотров: 3070
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Перепись населения не проводят во время войны - эксперт
Просмотров: 657
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Украинский рок и панки с ирокезами: как прошел фестиваль "Тарас Бульба"
Просмотров: 6264
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Путин добился, чтобы Трамп танцевал под его дудку - эксперт
Просмотров: 1206
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3609
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 3807
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 133249
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 837
Фото
Все фото
4
25
4
5
10
&quot;Умер бы ради находки&quot;: в янтаре обнаружили уникальную вещь
"Умер бы ради находки": в янтаре обнаружили уникальную вещь
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Новый Стоунхендж открыли с помощью дрона
Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы
Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Опубликовали фото места массового захоронения детей времен язичництва
Видео
Все видео
Астронавты приземлились на Луну
Астронавты приземлились на Луну
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Еще ближе к космосу: Blue Origin провела испытания
Начало коридора затмений в фото и видео
Начало коридора затмений в фото и видео
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Звуки космоса: ученые обнародовали уникальную запись
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Бегали и падали на Луне - архивное видео NASA
Интервью
1/5
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 3474
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 540
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 3609
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3510
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 26677
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 июля 2018
Просмотров: 1575
Наші й чужі
Якось зранку в кіоску беру собі каву і, поки вона вариться, відчуваю у себе за спиною чиєсь настирливе пузо. Так, наче там бовтається великий живий ...
суббота, 21 июля 2018 07:25

Психолог объяснил, почему люди переедают

  Комментировать
Психолог объяснил, почему люди переедают
Переедание - один из расстройств пищевого поведения. Фото: arbat25

Все, что человек делает со своим телом, отражает его психологическое и эмоциональное состояние.

Переедание - одно из расстройств пищевого поведения, пишет в Іnstagram психолог Михаил Лабковский.

"Переедание часто переходит в так называемую нервную булемию. Оно обычно начинается с тревожности. Человек чувствует нервное напряжение. Чтобы его снять, бежит к холодильнику. Эффект довольно прост: кровь отливает от головы и приливает к желудку", - пишет специалист.

Обычно переедают вечером или ночью. Тогда нет отвлекающих маневров. К примеру, нет возможности отойти от тревоги в работу

"С помощью энергичного хруста или активного пожирания пищи люди как бы выражают свою агрессию, которая накопилась внутри. По тем или иным причинам просто не могут выразить ее как-то иначе", - говорит Лабковский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как преодолеть тревожность - советы от Ульяны Супрун

Когда нервная система постоянно перегружается, человек переедает углеводы. Скорректировать причины, которые привели к проблеме, могут психологи и врачи-психиатры.

Неконтролируемое недоедания приводит к анорексии. Недоедание - это выражение мазохизма. Такое нарушение связано с заниженной самооценкой, чувством собственной никчемности и вины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Психолог объяснил, почему люди переедают». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
Дыр-дыр из СССР - как советский автопром рекламировал машины за границей
21
 Просмотров: 208866
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
7
 Просмотров: 117940
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
Как с неба выглядит летний Киев - яркие фото
10
 Просмотров: 39383
Россия изменила тактику в Азовском море
Россия изменила тактику в Азовском море 1 Просмотров: 34809
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
Вторая маршрутка разорвалась об фуру: десятки погибших и раненых
17
 Просмотров: 24175
Наука+Образование
Раскрыли пикантные подробности папируса, которому 2000 лет
Раскрыли пикантные подробности папируса, которому 2000 лет Просмотров: 1665
Комитет ВР вместе с Минздравом одержали победу над командой ректора Запорожана в ОНМедУ
Комитет ВР вместе с Минздравом одержали победу над командой ректора Запорожана в ОНМедУ Просмотров: 180
"Умер бы ради находки": в янтаре обнаружили уникальную вещь
"Умер бы ради находки": в янтаре обнаружили уникальную вещь
4
 Просмотров: 2016
Астронавты приземлились на Луну
Астронавты приземлились на Луну
5
 Просмотров: 405
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
Вселенная, которую вы не видели - королевская обсерватория показала конкурсные работы
25
 Просмотров: 1575
Больше всего комментируют
36
В России рождается новый нацизм - Бабченко
10
Дамы на виноградниках и переполненных кораблях - юг Украины на раритетных фото
9
Путин предупредил о рисках обострения конфликта на Донбассе
6
Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе - Bloomberg
6
Разбитые дороги и километровые пробки: показали "прелести" аннексированного Крыма
Голосов: 2494
Голосование Стоит ли с детьми учить уроки?
  • Ни в коем случае не надо
  • Всегда нужно
  • Надо до 5 класса
  • Нужно, если ребенок заработал плохую оценку
  • Нужно только проверять выполненное задание
  • Надо, если об этом будет умолять ребенок
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua