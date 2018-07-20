Психолог объяснил, почему люди переедают

Все, что человек делает со своим телом, отражает его психологическое и эмоциональное состояние.
Переедание - одно из расстройств пищевого поведения, пишет в Іnstagram психолог Михаил Лабковский.
"Переедание часто переходит в так называемую нервную булемию. Оно обычно начинается с тревожности. Человек чувствует нервное напряжение. Чтобы его снять, бежит к холодильнику. Эффект довольно прост: кровь отливает от головы и приливает к желудку", - пишет специалист.
Обычно переедают вечером или ночью. Тогда нет отвлекающих маневров. К примеру, нет возможности отойти от тревоги в работу
"С помощью энергичного хруста или активного пожирания пищи люди как бы выражают свою агрессию, которая накопилась внутри. По тем или иным причинам просто не могут выразить ее как-то иначе", - говорит Лабковский.
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Когда нервная система постоянно перегружается, человек переедает углеводы. Скорректировать причины, которые привели к проблеме, могут психологи и врачи-психиатры.
Неконтролируемое недоедания приводит к анорексии. Недоедание - это выражение мазохизма. Такое нарушение связано с заниженной самооценкой, чувством собственной никчемности и вины.
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