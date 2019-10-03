МОН вместе с Google будут улучшать высшее образование

Google вместе с МОН будут учить преподавателей цифровым навыкам Фото: МОН

Министерство образования и науки планирует улучшать цифровые навыки преподавателей вузов.

Первым шагом станут соответствующие онлайн-курсы, сообщают в МОН.

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Стороны хотят работать над адаптацией Google-классов для ВУЗов. Также педагоги смогут пройти сертификацию с цифровых компетенций.

"Это поможет преподавателям лучше организовывать образовательный процесс, планировать мероприятия со студентами и т.д.", - сказали в МОН.

В 2018 году МОН утвердило для школ специальное пособие по поддержке цифрового гражданства и безопасности, которое разрабатывалось совместно с Google.