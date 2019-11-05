МОН остановило аттестацию высших учебных заведений

Минобразования Украины временно приостановило аттестацию вузов. Фото: mon.gov.ua

Министерство образования и науки в этом году временно приостановило аттестацию украинских высших учебных заведений.

В комиссию по аттестации наберут дополнительных экспертов, сообщает пресс-служба МОН.

Аттестация университетов продолжится в начале 2020 года.

Глава МОН Анна Новосад сообщила, что в следующем году базовое финансирование науки в вузах увеличится с 100 млн до 400 млн грн.

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Минобразования предложит Кабмину перераспределить 100 млн грн, предусмотренные на базовое финансирование в этом году, на дофинансирование пилотного проекта по созданию центров коллективного пользования научным оборудованием в университетах. На данный момент таких центров в Украине открыто 14.

Министерство образования и науки планирует улучшать цифровые навыки преподавателей вузов. Первым шагом станут соответствующие онлайн-курсы, сообщают в МОН.