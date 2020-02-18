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среда, 19 февраля 2020 13:47

Минцифры будет учить создавать стартапы

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Минцифры будет учить создавать стартапы
YEP! Starter - украинско-эстонская программа, которая будет учить создавать стартапы. Фото: kakzarabativat.ru

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с эстонскими экспертами будет проводить набор на учебную программу по предпринимательству, которая будет учить создавать стартапы.

Образовательная программа продлится три месяца и будет проходить в формате двухдневных интенсивов. Они будут проходить раз в одну-две недели в Киеве и Харькове в течение марта-мая 2020 года, сообщает ведомство в Facebook.

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"YEP! Starter - украинско-эстонская программа по предпринимательству, предоставляющая молодым людям возможность научиться превращать идеи в настоящие стартапы и прокачать опыт и знания при поддержке лучших менторов из украинского и эстонского бизнеса", - говорят в Минцифры.

В ведомстве уверяют, что за период программы участники должны получить проверенную идею; слаженную команду; бизнес-модель; презентацию на английском языке для инвесторов и международных питчей; контакты с менторами с CISCO, Deloitte, Gravitec, TechUkraine, экспертами из Эстонии и США; участие в сообществе из более 300 студентов, также делающих свои стартапы.

Великобритания имеет интерес к украинским специалистам в области компьютерных технологий.

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