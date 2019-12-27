Великобритания интересуется украинским ИТ-специалистами

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко Фото: ukrinform.ua

Великобритания имеет интерес к украинским специалистам в области компьютерных технологий.

Соответствующую информацию предоставила Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, передает "Укринформ".

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"Положительный момент, который я отмечаю, по крайней мере за прошедшие 2 года, - это рост как раз сектора ИТ. Он сейчас начинает играть довольно важную роль. Когда мы проводили в Лондоне IT-шоу, мы увидели беспрецедентный интерес со стороны Великобритании и международных компаний, которые очень хорошо знают о наших изобретения и о нашем развитие, очень хорошо владеют информацией, касающейся их сферы", - сказала посол.

Среди сотрудников Европейского банка реконструкции и развития одна из крупнейших "общин", которая представляет другие страны, - это украинцы, которые выигрывают в конкурсах и могут устроиться на перспективную работу.

В 2019 году в Великобритании работает и учится около 40 тыс. украинцев.