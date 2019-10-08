Когда ждать осенних каникул в школе

zruchno.travel Каникулы в школе: опубликовали график на весь учебный год

Иногда возникает необходимость проверить рекомендован МОН график каникул на 2019-2020 учебный год.

Закон "Об образовании" дает возможность руководству любого учебного заведения самостоятельно определить дату и продолжительность школьных каникул, пишет vseosvita.

Единственное ограничение: общая продолжительность каникул (кроме летних) не может превысить 30 дней.

Рекомендуемый МОН график школьных каникул:

Осенние - с 28 октября по 3 ноября;

Зимние - с 23 декабря по 7 января;

Весенние - с 23 марта до 29 марта;

Летние - с 1 июня по 31 августа.

Дополнительные выходные:

14 октября (понедельник) - День защитника Украины;

25 декабря (среда) - Католическое Рождество (вероятно, придется на зимние каникулы)

22 января (среда) - День соборности Украины;

8 марта (воскресенье) - Международный женский день (вероятно, выходным днем ​​будет понедельник 9 марта);

19 апреля (воскресенье) - Пасха (исходным вероятно определят понедельник 20 апреля);

1 мая (пятница) - День труда;

9 мая (суббота) - День Победы (можно догадываться, что исходным будет понедельник 11 мая).

Продолжительность школьных каникул может изменяться в зависимости от условий в школах, отопления, карантинов, сложных погодных условий, региональных особенностей и других факторов.

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Школьники чаще всего страдают головную боль и напряжения, которое связано с умственными и эмоциональными нагрузками, сидячим образом жизни. Длится от 30 минут до 1,5 часа. Чтобы от него избавиться, ребенок должен иметь достаточный сон и отдых. Задача родителей - составить правильный режим дня.