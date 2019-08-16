Какие ученики сдали ВНО по украинскому языку и литературе хуже всего

ВНО по украинскому языку и литературе хуже сдали выпускники учреждений профессионального образования Фото: experiments.stb.ua

53% выпускников учреждений профессионально-технического образования сдали ДПА в форме ВНО по украинскому языку и литературе на начальном уровне.

Также на начальный уровень сдало 10,5% выпускников школ, а студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации - 11,4%, передает Освіта.ua.

"Если проанализировать данные высокого уровня, получим - 19% выпускников учреждений общего среднего образования, 3,5% - студентов высших учебных заведений, 0,1% - учащихся (слушателей, студентов) учреждений профессионально-технического образования", - сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

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Отличие в результатах произошло и между девушками и парнями. Так, высокий уровень продемонстрировали на 11% больше девушек, чем ребят. Больше всего человек, получивших высокие результаты государственной итоговой аттестации, были во Львовской области и Киеве.

Наибольшие проценты тех, кто находится на начальном уровне, у участников тестирования из Закарпатской, Черновицкой и Ровенской областей.

16% участников тестирования по украинскому языку и литературе не преодолели пороговый балл "сдал/не сдал"