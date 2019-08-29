Какие темы будут изучать школьники на первом уроке

Министерство образования рекомендовало школам посвятить первые уроки ценностным ориентирам современной украинской школы.
МОН предлагает учебным заведениям самостоятельно выбирать конкретные темы уроков с учетом возрастных особенностей учащихся, сообщает образовательное ведомство в специальном письме.
Вместе с тем, в министерстве предложили собственный список тем, которые могут быть уместными для проведения первого урока.
Рекомендуемые темы первого урока для детей 1-4 классов:
"Поговорим о дружбе";
"Добро начинается с тебя";
"Честность и доверие - основа хороших отношений";
"Как стать лучшим";
"Здоровье природы - здоровье человека".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какого числа прозвучит первый звонок
Рекомендуемые темы первого урока для учащихся 5-9 классов:
"Мы - жители планеты Земля. Мы - равные";
"Счастье: пункт назначения или способ путешествовать?";
"Герои всегда среди нас";
"Что значит быть справедливым?";
"Что значит быть лидером?";
"Зачем людям совесть?";
"Толерантность и взаимоуважение как залог мирного сосуществования".
Рекомендуемые темы первого урока для учащихся 10-11 классов:
"Правовой статус человека и гражданина в Украине";
"Человек среди людей";
"Свобода в жизни человека и его пределы";
"Собственный путь к самореализации или как стать личностью";
"Верховенство права: путеводитель или только декларация?"
"Коррупция и фаворитизм как кража твоего будущего".
В этом году 1 сентября приходится на выходной день - воскресенье.
Комментарии