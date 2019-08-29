Какие темы будут изучать школьники на первом уроке

МОН предложило темы для первого урока в школе Фото: Коммунальное учреждение "Харьковский специальный учебно-воспитательный комплекс № 7"

Министерство образования рекомендовало школам посвятить первые уроки ценностным ориентирам современной украинской школы.

МОН предлагает учебным заведениям самостоятельно выбирать конкретные темы уроков с учетом возрастных особенностей учащихся, сообщает образовательное ведомство в специальном письме.

Вместе с тем, в министерстве предложили собственный список тем, которые могут быть уместными для проведения первого урока.

Рекомендуемые темы первого урока для детей 1-4 классов:

"Поговорим о дружбе";

"Добро начинается с тебя";

"Честность и доверие - основа хороших отношений";

"Как стать лучшим";

"Здоровье природы - здоровье человека".

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Рекомендуемые темы первого урока для учащихся 5-9 классов:

"Мы - жители планеты Земля. Мы - равные";

"Счастье: пункт назначения или способ путешествовать?";

"Герои всегда среди нас";

"Что значит быть справедливым?";

"Что значит быть лидером?";

"Зачем людям совесть?";

"Толерантность и взаимоуважение как залог мирного сосуществования".

Рекомендуемые темы первого урока для учащихся 10-11 классов:

"Правовой статус человека и гражданина в Украине";

"Человек среди людей";

"Свобода в жизни человека и его пределы";

"Собственный путь к самореализации или как стать личностью";

"Верховенство права: путеводитель или только декларация?"

"Коррупция и фаворитизм как кража твоего будущего".

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