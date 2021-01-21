Как выглядит коронавирус в 3D - ученые сделали первое фото

3D-изображение вируса получили благодаря электронам, которые не связаны с цветами, которие видит человек. Фото: pixabay

Ученым из Австрии удалось впервые сделать трехмерное фото коронавируса SARS-CoV-2.

Они смогли сфотографировать вирус благодаря информации, которой поделился университет Циньхуа в Китае, сообщили в компании ученых Nanographics.

"Раньше мы визуализировали научно точные атомистические модели SARS-CoV-2. Теперь мы предлагаем вам посмотреть на настоящий вирион SARS-CoV-2 в 3D. С помощью наших коллег из KAUST мы смогли превратить эти сканы в потрясающие визуализации, отражающие форму вирионов SARS-CoV-2", - написали в сообщении.

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Исследователи в Китае выделили из проб неповрежденные части SARS-CoV-2, отсканировали их и оцифровали. Тогда студия немного отредактировала изображения, чтобы улучшить восприятие.

Ученые раскрасили структуру вируса разными цветами, ведь она не имеет привычной для человека окраски. 3D-изображение вируса получили благодаря электронам, которые не связаны с цветами, которые видит человек. Поэтому Nanographic и представила изображения в цветах по своему усмотрению.

"Мы хотели использовать разные цвета, чтобы отличить различные части вируса друг от друга, ибо в противном случае они бы смешались. Мы выбрали ярко-розовый цвет для шипов, чтобы показать, что они являются частью вируса, ответственным за прикрепление к клеткам-хозяев и их заражения. Другая часть вируса показана в приглушенных холодных цветах", - написали в сообщении.

За последние сутки в Украине обнаружили 5583 новых больных коронавирусом. Из них детей - 173, медработников - 229. Всего, по состоянию на утро 21 января, имеем 1 177 621 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 499 летальных. 241 пациент умер за последние сутки. Это на 29 больше, чем днем ​​ранее. Преодолели болезнь 914 730 пациентов, из них за последние сутки - 13 981.