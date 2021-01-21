+5583: как изменились коронавирусные цифры в Украине

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 5 583 новых больных коронавирусом. Из них детей - 173, медработников - 229.

Всего, по состоянию на утро 21 января, имеем 1 177 621 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 499 летальных. 241 пациент умер за последние сутки. Это на 29 больше, чем днем ​​ранее.

Преодолели болезнь 914 730 пациентов, из них за последние сутки - 13 981, сообщает Минздрав.

Лидером по количеству заражений остается Киев. Здесь за сутки обнаружили 595 больных. Далее следуют Запорожская (358), Львовская (337), Харьковская (302) и Днепропетровская (295) области.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 595 случаев;

Винницкая область - 186 случаев;

Волынская область - 154 случая;

Днепропетровская область - 295 случаев;

Донецкая область - 280 случаев;

Житомирская область - 184 случая;

Закарпатская область - 127 случаев;

Запорожская область - 358 случаев;

Ивано-Франковская область - 177 случаев;

Киевская область - 235 случаев;

Кировоградская область - 41 случай;

Луганская область - 124 случая;

Львовская область - 337 случаев;

Николаевская область - 170 случаев;

Одесская область - 223 случая;

Полтавская область - 244 случая;

Ровенская область - 251 случай;

Сумская область - 261 случай;

Тернопольская область - 150 случаев;

Харьковская область - 302 случая;

Херсонская область - 101 случай;

Хмельницкая область - 202 случая;

Черкасская область - 162 случая;

Черновицкая область - 209 случаев;

Черниговская область - 215 случаев.

В Украине с 8 января начался локдаун или "карантин зимних каникул". Продлится он до 24 января включительно. Его ввели именно в этот период и на 16 дней, поскольку так он совпадет с завершением инкубационного периода Covid-19 у людей, заразившихся в течение новогодних праздников. Прогнозы эпидемиологов говорят о постепенном росте статистики Covid-19 в течение января-февраля. Параллельно с этим ожидается сезонное повышение уровня заболеваемости гриппом.