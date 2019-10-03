Как правильно выбрать будущую профессию

Выбор профессии - очень важный этап в жизни, к которому необходимо подойти серьезно

Когда подходит время выбирать профессию, родителям необходимо координировать выбор ребенка, учитывая его интересы и способности, но нельзя навязывать собственное мнение.

Поинтересуйтесь, мечтает ребенок о чем-то. Возможно, она уже выбрала окончательный вариант.

Обратите внимание, как проходит свободное время, чтобы узнать есть ли желание хобби перевести в профессию.

Узнайте, что в школе больше всего нравится ученику и легко дается.

Не смотрите в дневник, обычно оценки не отражают объективной картины, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Кроме того, что нравится, стоит учесть спрос на рынке труда на следующие десять лет.

Не навязывайте свою точку зрения, даже если профессия, которую выбирают родители высокооплачиваемая она может не приносить никакого счастья работнику.

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