Как правильно учить иностранные языки

При правильном подходе и достаточном практике освоить иностранный язык за три месяца может каждый

Для того, чтобы быстро изучать новые языки, необходимо сразу говорить вслух, учить разговорные фразы, общаться с носителями и слушать аудио.

Начинающие всегда путают слова, не нужно этого бояться, главное привыкать говорить.

Изучайте материал из начальных выражений, и употребляйте их на практике.

Не утруждают себя грамматикой на начальном уровне.

Если с начального уровня общаться с носителями, можно достичь результата гораздо быстрее.

Аудио помогает привыкать к повседневно языка.

Ходите и говорите обо всем видите, советует lingua.com.ua.

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На начальном уровне лучше учить не в группах, а индивидуально.

Ищите программы и пользуйтесь ими в метро и на переменах.

Люди, которые готовы тратить на изучение иностранного языка полный рабочий день, всего за несколько месяцев выйдут на уровень B2.

Не бросайте занятия, если сразу не получается.

Достаточно знать 2000-3000 слов для понимания 90% разговорного английского. Еще 800 слов нужны для ведения бизнеса.