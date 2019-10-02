Как правильно учить иностранные языки

Для того, чтобы быстро изучать новые языки, необходимо сразу говорить вслух, учить разговорные фразы, общаться с носителями и слушать аудио.
Начинающие всегда путают слова, не нужно этого бояться, главное привыкать говорить.
Изучайте материал из начальных выражений, и употребляйте их на практике.
Не утруждают себя грамматикой на начальном уровне.
Если с начального уровня общаться с носителями, можно достичь результата гораздо быстрее.
Аудио помогает привыкать к повседневно языка.
Ходите и говорите обо всем видите, советует lingua.com.ua.
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На начальном уровне лучше учить не в группах, а индивидуально.
Ищите программы и пользуйтесь ими в метро и на переменах.
Люди, которые готовы тратить на изучение иностранного языка полный рабочий день, всего за несколько месяцев выйдут на уровень B2.
Не бросайте занятия, если сразу не получается.
Достаточно знать 2000-3000 слов для понимания 90% разговорного английского. Еще 800 слов нужны для ведения бизнеса.
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