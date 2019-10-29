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вторник, 29 октября 2019 19:36

Главная освитянка Киева вспомнила "Слуге народа" о $4 тысячах для учителей

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Главная освитянка Киева вспомнила &quot;Слуге народа&quot; о $4 тысячах для учителей
"Акция протеста учителей должна больше всего повлиять на "Слугу народа", - Анна Старостенко Фото: КМДА

Профсоюз работников образования и науки требует от парламента не принимать поправки к законопроекту О полном среднем образовании.

Сегодня состоялась акция протеста учителей и представителей образовательной сферы. Около тысячи участников собрались возле Верховной Рады протестовать против отмены надбавок учителям за классное руководство, проверку тетрадей, ученые звания и тому подобное.

Во время акции выступил председатель фракции "Голос" Святослав Вакарчук. Его депутаты внесли поправки в законопроект о среднем образовании.

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"Я искренне надеюсь, что сегодня Святослав Вакарчук услышал голос педагогов, - говорит председатель постоянной комиссии по вопросам образования, науки, молодежи и спорта Киевского городского совета Анна Старостенко. - К сожалению, к этому правки "Голоса" в законопроект о среднем образовании предусматривали лишь сужение прав учителей. Надеюсь, что они их отзовут".

Акция должна иметь наибольший эффект для команды "Слуга народа", надеется Старостенко.

"Именно партия Владимира Зеленского во время участия в предвыборной кампании обещала повысить заработную плату педагогам, - добавляет Старостенко. - С их уст звучали слова об увеличении зарплаты до четырех тысяч долларов. Они потом, конечно, извинились, что несколько обсчитались. Тем не менее, говорилось о престижности и уважению к этой профессии".

Пусть они теперь на деле докажут, что действительно заботятся об учителях.

Если правки не отзовут, то их просто не нужно принимать во втором чтении, сообщает председатель постоянной комиссии по вопросам образования, науки, молодежи и спорта Киевского городского совета.

"В проекте бюджета на 2020 год нужно увеличить базовую ставку для педагогов. Такая возможность есть. Мы уже видим, что превышены расходы на Совет национальной безопасности и обороны Украины". - говорит Анна Старостенко.

29 октября, министр образования и науки Анна Новосад заявила, что МОН не поддерживает поправку фракции "Голос" ко второму чтению законопроекта о введении 40-часовой рабочей недели для учителей.

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Дата
29
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