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воскресенье, 29 августа 2021 21:10

Зарабатывала 20 долларов в месяц - как найти свою профессию и увеличить заработки

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Зарабатывала 20 долларов в месяц - как найти свою профессию и увеличить заработки
Екатерина Кобец открыла в Израиле компанию "Твоя книга должна быть" Фото: facebook Екатерины Кобец

К написанию книг на заказ пришла из копирайтинга и журналистики, рассказала журналу "Країна" Екатерина Кобец. Работает гострайтером. Открыла в Израиле компанию "Твоя книга должна быть".

"Искала заработок написанием текстов. Разместила на фриланс-бирже объявление. Получила заказ на рерайт инструкции к вертолету. Заказчик платил 2 гривны за тысячу знаков. Это была моя наименее оплачиваемая и сложная работа. Максимум через месяц могла заработать 20 долларов. Потом предложили писать тексты на тему инвестирования, брокерства, биткоинив. Для меня это была новая сфера. Заказчица давала книги, которые стоит прочитать. Читала по 2-3 в месяц. В процессе стало интересно, почему одна книга понятная, интересная, информация лучше заходит. А другая плохо воспринимается. Осознала, что хочу писать книги. Появилось желание этим зарабатывать", - говорит она.

По словам гострайтера, переезд в Израиль подтолкнул к развитию. Начала создавать собственную команду.

"У меня в команде есть учительница английского языка в Китае. Имеет талант к письму, гибкая в процессе обучения, быстро схватила навык. Есть медработница, которая очень хорошо компонует мысли, видит структуру книги. Мои услуги стоят от $830 за авторский лист, без конфиденциальности, обработки стиля. Заказывают в основном с конфиденциальностью, поэтому с 24 книг могу показать только восемь. На работу уходит 4 - 6 часов в день. Могу сделать за это время 8-10 тысяч знаков текста. Консультация стоит 50$. Длится 45 - 60 минут", - говорит Екатерина.

Проходила много курсов: по продюсированию себя, по ораторскому, по писательскому мастерству.

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"У меня есть правило - каждый день делаю то, что помогает мне остаться на том же уровне и одно действие - чтобы подняться выше", - подытожила гострайтер.

Подробнее читайте в свежем номере журнала "Країна".

Литературных рабов нанимают для написания литературного, журналистского или иного текста, авторство которого в итоге приписывают другому лицу. Услугами литературного раба часто пользуются знаменитости, политики, эксперты для написания или упорядочивания автобиографий, мемуаров, журнальных статей или других письменных материалов.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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