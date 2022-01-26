Власть пошла на компромисс? Когда начнут штрафовать ФЛП за отсутствие РРО (дополнено)

В среду ФЛП снова вышли на протест в Верховную Раду Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Верховная Рада планирует отменить штрафы для ФЛП за отсутствие кассовых аппаратов до конца 2022 года. Законопроект будет представлен до конца дня 26 января.

Об этом заявил спикер Рады Руслан Стефанчук после совещания с лидерами фракций, передает РБК-Украина.

По его словам, соответствующий законопроект предложил председатель комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Сегодня до конца дня будет подан соответствующий законопроект, по которому до конца этого года не будут платить штрафы лица, не установившие РРО при условии, что они установят", - сказал он.

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После этого председатель комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Гетманцев уточнил, что речь все-таки не об отсрочке штрафов, а об их уменьшении.

"Установить РРО обязаны все", - уточнил Гетманцев в своем телеграмм-канале.

Те ФЛП, которые установят РРО/ПРРО, в течение 2022 года в случае нарушений будут платить штрафы в размере 10% от установленных в законе. Кто не установит – по полной. Никаких отсрочек системы не будет, – отмечает он.

Под Верховной Радой второй день продолжается акция ФЛП с требованием отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты. Согласно Налоговому кодексу Украины, с 1 января 2022 года плательщики единого налога второй-четвертой групп, проводящие наличные расчеты, обязаны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций.