Новые штрафы и суммы в платежках: какими изменениями удивит январь

В январе 2022 года украинцев ждет немало перемен. Уже известно, на сколько подорожает распределение газа и кому изменят пенсии.

Больше о нововведениях января в материале Gazeta.ua.

Кассовые аппараты для ФЛП станут обязательными

С января предпринимателей второй-четвертой группы, независимо от вида деятельности и уровня дохода, обяжут пользоваться кассовыми аппаратами.

Прежде всего, это касается интернет-магазинов, ресторанов, кафе, турагентств, гостиниц, магазинов секондхенда, ювелирных изделий и т.д. За нарушение оштрафуют на сумму полной стоимости незаконно проданных товаров, работ или услуг.

"Обязательное использование кассовых аппаратов уничтожит 20 процентов микробизнеса, а не пополнит госбюджет. Небольшим предпринимателям будет сложно официально оформлять свою работу, нанимать юриста, бухгалтера и консультироваться с налоговым инспектором. Наша система за 30 лет поставила бизнес в неправовое поле. Человеку проще быть нелегалом", - говорит экономист Юрий Атаманюк.

Предпринимателям в селах можно не использовать кассовые аппараты, если их годовая выручка не превышает 167 размеров минимальной зарплаты. На сегодняшний день это более 1 млн грн.

Автор: Depositphotos ФЛП обяжут пользоваться кассовыми аппаратами

Увеличат пенсии

С января будут перечислены пенсии для ликвидаторов и пострадавших от Чернобыльской катастрофы. Таких в Украине около 40 тыс. человек.

Людям с инвалидностью первой группы будут выплачиваться до 6 тыс. грн, второй - до 4,8 тыс. грн, третьей - 3,7 тыс. грн.

Другим категориям пенсионеров выплаты будут подниматься в 12 этапов в течение 2022 года.

Подорожает цена за подачу газа

С 1 января возрастут тарифы на распределение газа. Транспортировка кубометра голубого топлива будет стоить от 0,33 до 2,14 грн без НДС.

"Мы пытались установить тарифы так, чтобы оставались на уровне инфляционных процессов. Однако получилось даже меньше. Преимущественно благодаря тому, что газ на производственно-технологические потери стоит 7,42 гривны за кубометр. Поэтому это не увеличение, а корректировка тарифов", - рассказывает глава нацкомиссии регулирования энергетики и компослуг Валерий Тарасюк.

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Самая высокая цена за распределение - 1,99 грн за куб. м - утвердили в Закарпатгазе, Николаевгазе, Харьковгазе и Черновцагаге.

Самые низкие тарифы у Киевгаза - 0,32 грн за куб. м, Кременчугага - 0,46 грн за куб. м, и Криворожгаза - 0,53 грн.

"Тарифы повысили условно. Так делают ежегодно. В 2020-м подорожание было даже больше. Эти деньги идут на зарплаты, закупку и ремонт оборудования. Сейчас повысили цену не до того уровня, который должен быть. Чтобы покрыть все затраты, нужно по меньшей мере 2,5 гривни. В Лубнах, Херсоне и Одессе тариф на распределение вообще должен составлять более 3 гривен", - объясняет эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

Автор: pixabay.com Цены на транспортировку газа существенно не изменят

Возраст и пол не будут указывать в вакансиях

С 8 января работодателям запретят указывать в вакансиях возраст и пол кандидатов. За нарушение оштрафуют как минимум на 65 тыс. грн. Средства стоит заплатить государству в течение 15 дней.

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"Нововведение фактически ничего не изменит. Работодатели будут брать только тех кандидатов, которые больше отвечают их критериям. Определенное гендерное отличие никуда не исчезнет. Нельзя взять женщину на должность грузчика. Она физически не справится с такой работой. Также никогда не поручим пожилому мужчине продавать женское белье", - говорит консультант по подбору персонала Анастасия Березюк.

Автор: s.yimg. com Возраст и пол запретят указывать в вакансиях

Парламент 1 декабря 2021 года отложил введение РРО - регистраторов расчетных операций - до 2022 года, хотя он должен был вступить в силу в прошлом году. Более тысячи предпринимателей вышли под Верховную Раду 15 декабря прошлого года. Требовали отменить штрафы за отсутствие накладных на товары, введение кассовых аппаратов с 1 января 2022 года. С тех пор их протесты продолжаются. В июне акция "SaveФЛП!" закончилась столкновениями предпринимателей с полицией, против них применили слезоточивый газ.