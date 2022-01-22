ФОПы смогут подать годовую декларацию в "Дії"

С 22 января ФЛПы 1-3 группы могут подать годовую декларацию через мобильное приложение "Дія".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Как подать декларацию ФЛПам 1 и 2 групп:
В приложении Действие выберите "Услуги", затем "Налоги ФЛП" и "Декларации".
Укажите сумму дохода за год и контактные данные
Действие заполнит данные о ЕП и ЕСВ.
Подпишите декларацию "Дія.Підпис".
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Как подать декларацию ФЛПам 3 группы:
В приложении Действие в разделе "Услуги", затем "Налоги ФЛП" и "Декларации".
Укажите сумму дохода всего за 4 квартал. Действие запросит Налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.
Сумма налога к уплате сформируется автоматически, равно как и данные о ЕСВ
Измените все данные и суммы в декларации.
Подпишите декларацию "Дія.Підпис".
В приложении "Дія" в ближайшее время появится услуга "єЗахист". Благодаря этому украинцы смогут проверять наличие информации о них в реестрах.
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