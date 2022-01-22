ФОПы смогут подать годовую декларацию в "Дії"

Декларацию могут подать ФЛП 1-3 группы. Фото: "УНН"

С 22 января ФЛПы 1-3 группы могут подать годовую декларацию через мобильное приложение "Дія".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Как подать декларацию ФЛПам 1 и 2 групп:

В приложении Действие выберите "Услуги", затем "Налоги ФЛП" и "Декларации".

Укажите сумму дохода за год и контактные данные

Действие заполнит данные о ЕП и ЕСВ.

Подпишите декларацию "Дія.Підпис".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"

Как подать декларацию ФЛПам 3 группы:

В приложении Действие в разделе "Услуги", затем "Налоги ФЛП" и "Декларации".

Укажите сумму дохода всего за 4 квартал. Действие запросит Налоговую на декларацию за три других квартала и подтянет сумму задекларированного дохода за 9 месяцев.

Сумма налога к уплате сформируется автоматически, равно как и данные о ЕСВ

Измените все данные и суммы в декларации.

Подпишите декларацию "Дія.Підпис".

В приложении "Дія" в ближайшее время появится услуга "єЗахист". Благодаря этому украинцы смогут проверять наличие информации о них в реестрах.