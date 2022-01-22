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суббота, 22 января 2022 15:00

С "Дії" слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали

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С &quot;Дії&quot; слили данные миллионов украинцев и продают на форуме: в Минцифры прокомментировали
В Минцифре прокомментировали информацию о том, что киберпреступники выставили на продажу базу данных "Дія". Фото: УП

В социальных сетях распространяют информацию о "сливе" данных миллионов украинцев из приложения "Дія".

По словам пользователей, на одном из форумов выставили на продажу базу из 13,5 млн записей. Об этом сообщает УНН.

"Пока Вы спите Ваши персональные данные уже в продаже. На одном из форумов выставили на продажу базу из 13,5 млн записей. Есть даже скрины ваших паспортов, водительских удостоверений, фото и других документов", - сообщает один из пользователей Ярослав Кучер.

Пользователь Владимир Пасика пишет, что данные, которые есть на форуме – "живые". Дамп сайта указывает, что это продукт компании Kitsoft. В логах сайта последняя запись по состоянию на 2019 год, а в базе декабрь 2021 года.

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"Возможно выломали только портал "Дія", а не приложение. Как результат – пачка выломанных сайтов, а "Дію" просто украли, вместе с данными пользователей (которые они типа не хранили) и файлами самого сайта. Далее на продажу анонсируют: health.mia.software, minregion.gov.ua, wanted.mvs.gov.ua, e-driver.hsc.gov.ua, court.gov.ua", - сообщил пользователь.

"Шесть часов назад неизвестные выложили на RaidForums данные из (вероятно) "Дії", которое (вероятно) ничего не сохраняет. Около двадцати гигабайт архивов. Хотелось бы услышать какой-нибудь утешительный комментарий по этому поводу", - добавил другой пользователь.

В Министерстве цифровой трансформации Украины предоставили официальный комментарий и опровергли информацию о "сливе" информации.

В ведомстве отметили, что объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны.

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"С минувших выходных в интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки, состоявшейся с 13 на 14 января. Среди них много объявлений касается продажи базы данных "Дії". Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора", - говорится в сообщении.

В Минцифре отметили, что пользователями мобильного приложения "Дія" являются 13,5 млн украинцев. Оно не хранит персональные данные, а только отражает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах.

В Украине в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты правительства и ряда министерств, в частности Минобразования, МИД и других. Сообщения провокационного характера, размещенные на главных страницах, уже удалены и некоторые страницы возобновили работу. Специалисты не исключают русский след.

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