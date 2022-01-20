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четверг, 20 января 2022 14:42

Россия оказывает давление на украинское общество и власть гибридными методами устрашения - эксперт

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Россия оказывает давление на украинское общество и власть гибридными методами устрашения - эксперт
Военные учения русской армии близ Ростова, у украинской границы, 12 января / Reuters

Россия внушает страхи в украинском обществе, чтобы сеять хаос и дестабилизировать ситуацию в Украине. А атака наземными войсками нужна уже на последнем этапе масштабной войны. Об этом и многом другом в интервью Gazeta.ua рассказал военный эксперт Михаил Самусь.

"Сценариев российской агрессии очень много, потому что это гибридная война, – говорит эксперт. - Кибератака на украинские государственные сайты, последовавшая за завершением трех раундов дипломатических переговоров между Россией и Западом, этому яркое подтверждение. А также последние якобы минирования школ и метро, торговых центров. Все это могут быть формы психологического давления на украинские власти, общество, наращивание страха у людей, постоянное нагнетание ситуации в нашем информационном пространстве. Для этого все эти кадры продвижения российской военной техники и их учений вблизи наших границ, все это элементы гибридной войны".

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Также эксперт рассказал, как может выглядеть масштабная российская агрессия, и каковы ее возможные этапы.

"Первый этап войны – информационное и кибернетическое нападение. Его как раз видим. Далее – радиоэлектронное подавление систем управления государством и войсками, чтобы не могли правильно функционировать. Далее – ракетная фаза, уничтожение пунктов государственного и военного управления, противовоздушной обороны. Следующая – воздушная, когда в условиях господства в небе уничтожают стратегические военные объекты и инфраструктуру. Только после этого, в конце, заходят сухопутные войска для оккупации территории", – рассказал Михаил Самусь.

Чехия готова предоставить Украине помощь в защите от российской агрессии. Сейчас все пять партий, которые входят в коалицию чешского правительства, пришли к консенсусу по этому поводу.

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20
января

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