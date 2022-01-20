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четверг, 20 января 2022 04:05

Хакеры атаковали Красный Крест

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Хакеры атаковали Красный Крест
Красный Крест атаковали хакеры. Фото: 24 канал

Хакеры атаковали Международный комитет Красного креста. Данная информация поступила по меньше мере от 60 национальных обществ организации по всему миру.

Об этом информирует сайт Красного креста.

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Атака была осуществлена на швейцарскую компанию, которая хранит данные Красного креста. В Комитете заявили, что под угрозой оказались персональные данные более чем 500 000 крайне уязвимых человек - разлученных с семьями из-за конфликтов, миграции и стихийных бедствий.

"Атака на данные людей, пропавших без вести, еще больше усугубляет страдания и муки семей. Мы все потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация может стать мишенью и подвергнуться опасности", - заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини.

Пока неизвестно, кто стоит за атакой и нет никаких признаков утечки или публичного распространения скомпрометированной информации. В организация просит хакеров "поступить правильно" и не продавать эти данные.

В Украине в ночь на 14 января хакеры атаковали сайты правительства и ряда министерств, в частности Минобразования, МИД и других. Сообщения провокационного характера, размещенные на главных страницах, уже удалены и некоторые страницы возобновили работу. Специалисты не исключают русский след.

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