В Украине появится собственный мессенджер для военных

Пока украинским военным рекомендуют пользоваться швейцарским приложением Threema. Фото: pixabay

Команда Госспецсвязи тестирует собственный мессенджер для военных – "Разговор".

Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в интервью Forbes.

"Его сделали сами по себе программисты из разных регионов. Сначала мессенджер проверят на уровень защищенности, а потом решат, будут ли его предлагать военным", — рассказал Щиголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг

Также он добавил, что украинским военным не рекомендуют использовать социальные сети вроде WhatsApp или Telegram.

Как аналог военным предлагают швейцарское приложение Threema.

"Пока это только рекомендация, ведь сложно проследить, кто какие приложения скачивает, а заставлять военных пользоваться иностранной программой, которая несертифицирована в Украине — нельзя", — говорит Щиголь.

Ночью неизвестные взломали электронные сервисы нескольких ведомств - Кабимина, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія. СБУ начала расследование по этому факту. Мобильное приложение "Дія" не пострадало от хакерской атаки, сообщило Минцифры.