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В последний месяц 2021-го по Украине пронеслась волна кибератак на органы госвласти

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В последний месяц 2021-го по Украине пронеслась волна кибератак на органы госвласти
В декабре 2021 года СБУ заблокировала более 50 кибератак на украинские органы власти. Фото: pixabay.com

В декабре прошлого года Служба безопасности Украины прекратила 59 хакерских атак на информационные системы органов государственной власти. В общей сложности сотрудники СБУ проанализировали более 28 тыс. критических событий информационной безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"На базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая отслеживает события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предотвращать угрозы в национальном киберпространстве", - говорится в сообщении.

Основными типами обнаруженных киберугроз были:

- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

- соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

- вредоносное программное обеспечение (Malware);

- атаки на веб-приложения (Web App Attack) и другие.

ФБР подозревает, что участники хакерской группы, создатели и операторы вируса-вымогателя HelloKitty – украинцы. И действуют из территории Украины. ФБР сообщило об изъятии учетной записи, принадлежащей HelloKitty, "украинской хакерской группе, содержащей файлы пациентов и сотрудников ОГА".

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