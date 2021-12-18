Украинских хакеров подозревают в создании вируса-вымогателя HelloKitty

HelloKitty могли создать украинские хакеры. Фото: therecord

ФБР подозревает, что участники хакерской группы, создатели и операторы вируса-вымогателя HelloKitty – украинцы. И действуют из территории Украины.

Об этом в своем сообщении заявила американская медицинская организация "Орегонская группа анестезиологов", сообщает The Record.

ФБР сообщило об изъятии учетной записи, принадлежащей HelloKitty, "украинской хакерской группе, содержащей файлы пациентов и сотрудников ОГА".

Хотя программа-вымогатель HelloKitty, также известна как FiveHands, активна с января 2021 года, подробности о возможном местонахождении управляющих ею хакеров ранее не разглашались.

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Ранее криптобиржа BitMart сообщила, что потерпела взлом, в результате которого потеряла криптовалюту на сумму $150 млн. Учредитель и генеральный директор биржи Шелдон Ся подтвердил инцидент и уточнил, что уязвимость была связана с горячими кошельками Ethereum (ETHin).

HelloKitty virus - это вид вредоносного программного обеспечения-вымогателя, предназначенного для блокировки любого доступа к системе, пока пользователь не оплатит необходимую сумму денег. Вирус информирует своих жертв о том, что все файлы на их PU будут навсегда удалены, но этого можно избежать, оплатив выкуп. Как только HelloKitty virus попадает на компьютер, он заражает все пространство ПК. Он шифрует важную информацию (документы, фотографии, видео), после чего появляются сообщения с требованием выкупа и адресом, на который следует послать деньги.