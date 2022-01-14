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пятница, 14 января 2022 15:01

Самая мощная атака, которая может быть связана с Москвой - что известно о взломе украинских сайтов

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Самая мощная атака, которая может быть связана с Москвой - что известно о взломе украинских сайтов
Украинские аналитики расследуют хакерскую атаку. Фото: Reuters

Хакерская атака на правительственные сайты государственных органов стала самой мощной за последние четыре года в Украине.

От действий хакеров пострадали около 70 сайтов, сказал заместитель председателя Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга, передает ТСН.

"К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года - это самая мощная атака. Учитывая ее охват. Атаковали около 70 сайтов центральных органов исполнительной власти и региональные сайты", - отметил он.

Сегодня планируется собрать доказательную базу и начать анализ происхождения атаки. К расследованию присоединились международные партнеры.

Пострадавшие сайты возобновляют работу.

Первые результаты исследования Центра стратегических коммуникаций и безопасности свидетельствуют, что атаку совершила Российская Федерация.

"Допускаем, что нынешняя атака связана с недавним поражением России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО. На днях Москва уже возобновила военные учения у границ Украины. А хакерские действия на украинские госорганы также могут быть частью этой психологической атаки на украинцев", - сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Хронология распространения новости об атаке тоже указывает на вмешательство РФ. Информация сначала появилась в соцсетях, далее ее публиковали "сливные бачки". Позже новость активно распространили российские издания.

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В министерстве считают, что с помощью хакеров Москва пытается поссорить Украину и Польшу.

"Целью кибератаки является психологическое давление и устрашение - об этом свидетельствуют хотя бы заголовки публикаций "Бойтесь...", "Ждите худшего…". Но украинцы уже давно показали, что не из пугливых. Поэтому не стоит паниковать. Сохраняем спокойствие", - говорится в сообщении.

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января атаковали первым. На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

При входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи.

Также преступники обнародовали текст с утверждением, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть.

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Дата
14
января

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