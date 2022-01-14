"Бойтесь и ждите худшего" - неизвестные разместили угрозы на сайте МОН Украины

Сайт Министерства образования и науки Украины в ночь на 14 января сломали неизвестные.

На портале разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

При входе на страницу на черном фоне появились перечеркнутые знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также картинка свиньи.

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Кроме того, злоумышленники обнародовали текст, в котором утверждается, что все личные данные украинцев якобы загружены в общую сеть.

"Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — написано на картинке.

Автор: mon.gov.ua Сайт МОН сломали и разместили угрозы

По состоянию на 6:40 доступ к сайту был заблокирован.

Хакеры взломали сайт полиции. На официальном и региональных сайтах Национальной полиции Украины появились фейковые новости о радиоактивных выбросах АЭС. Впоследствии доступ к сайтам заблокирован, а на странице в Facebook полиции появились опровержения.