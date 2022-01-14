За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага

Хакерские атаки – одна из фаз гибридной войны, говорит генерал. Фото: "Апостроф"

За хакерскими атаками на ряд правительственных сайтов Украины стоит Российская Федерация.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал генерал-майор СБУ, военный обозреватель Виктор Ягун.

"Они в очередной раз использовали фейк насчет существования какого-то "коллективного мнения" в Польше относительно Украины. Причем поднимают нарративы, уже давно перешедшие в дискуссии маргиналов. Написали текст на русском языке. Грамотно написали на украинском - это говорит о том, что готовились, взяли переводчиков или носителей языка. Поэтому - однозначно за этим стоит Россия.

У западного соседа нет ни таких хакерских групп, ни группировок, которые могли бы осуществить такую атаку", - говорит эксперт.

Кремль хочет посеять раздор в отношениях Украины и Польши, говорит генерал.

"Польша - ближайший наш союзник по НАТО. Наш адвокат, имеет мощный голос в Европе", - объяснил Ягун.

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На сайтах, подвергшихся атакам, никаких данных граждан нет, отметил эксперт.

"Дія" не хранит данные граждан. Она имеет алгоритм подтягивания реестров. Даже сайт поддержки "Дія" ничего не дает.

Все государственные сайты имеют "зеркала". Даже если хакеры сломают это "зеркало", то не будут иметь доступа к серверам. На сайтах министерств, как правило, хранятся исключительно новости о событиях, а не информация служебного характера", - объяснил.

"Ситуация неприятная. Государственные сайты США тоже подвергались атакам. Киберпространство настолько сложное, что сказать, что мы что-то могли предвидеть или недоработали - сложно. Справимся и выйдем из этой ситуации еще крепче", - говорит генерал.

"Идет гибридная война. А она предусматривает не только какую-то горячую фазу с танками, но, в том числе, и хакерские атаки, чтобы лишить нас возможности пользоваться критической инфраструктурой и дестабилизировать ситуацию в стране. Надо понимать - это одна из фаз гибридной войны.

Мощности, которые имеет агрессор, в тысячи раз больше наших. Поэтому, к сожалению, такие случаи будут и в будущем. Российский хакер, как и китайский или северокорейский, кроме задач, выполняемых для личного обогащения, еще имеет государственное прикрытие и поддержку. А это все ресурсы - финансовые и технические", - отметил Виктор Ягун.

Ночью неизвестные взломали электронные сервисы нескольких ведомств - Кабимина, Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел, Министерства аграрной политики, Министерства спорта, а также Минэнерго. Кроме того, пострадали сайты ГСЧС и "Дія. СБУ начала расследование по этому факту. Мобильное приложение "Дія" не пострадало от хакерской атаки, сообщило Минцифры.