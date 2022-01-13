Украинские хакеры обворовали 50 иностранных компаний: сумма "заработанного" шокирует

Киберспециалисты Службы безопасности Украины совместно с киберполицией и иностранными партнерами разоблачили украинцев, которые совершали хакерские атаки на иностранные компании и оказывали платные услуги по замене IP-адресов другим хакерам.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Услуги злоумышленников позволяли сразу подгружать через платформу компьютерные вирусы, шпионское обеспечение и другие вредоносные программы. Это был сугубо "бандитский" сервис, созданный злоумышленниками для злоумышленников и неподконтрольный никакой власти или правоохранительным органам", - говориться в сообщении.

Фото: СБУ

Среди хакеров были лица, разыскиваемые иностранными правоохранительными органами. Злоумышленники администрировали работу сервиса с домашних персональных компьютеров. Во избежание ответственности за противоправную деятельность маскировались под разнообразными никнеймами в сети Darknet.

Услуги сервиса были популярны среди членов международных хакерских группировок, которые регулярно:

- производили DDoS-атаки, чтобы парализовать работу систем;

- взламывали системы государственных и коммерческих учреждений для сбора конфиденциальной информации;

- распространяли вирусы-требователи, шифрующие имеющуюся на ПК информацию и требующие у пользователя "выкуп" за ключ.

По предварительным оценкам, за время деятельности группа заработала более $1 млн.

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"Для легализации полученных средств злоумышленники проводили сложные финансовые операции с использованием ряда онлайн-сервисов, в том числе и запрещенных в Украине. На последнем этапе обналичивание их переводили на платежные карты разветвленной сети подставных лиц", - добавили в СБУ.

По месту жительства и нахождения злоумышленников и в их автомобилях провели обыски. Изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие доказательства противоправной деятельности.

Правоохранители открыли уголовное производство по трем статьям. Продолжаются следственные действия по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.

ФБР подозревает, что участники хакерской группы, создатели и операторы вируса-вымогателя HelloKitty - украинцы. И действуют с территории Украины. ФБР сообщило об изъятии учетной записи, принадлежащей HelloKitty, "украинской хакерской группе, содержащей файлы пациентов и сотрудников ОГА".