Веселые и активные: как нардепы работают после "зимних каникул" на фоне протестов ФЛП – фото и видео

Сегодня Верховная Рада возобновила свою работу после зимних каникул. До конца недели на пленарных заседаниях депутаты планируют рассмотреть более 100 законопроектов.

В частности, 25 января парламент уже проголосовал за обращение к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны России. Также Верховная Рада приняла изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые позволяют судьям Высшего антикоррупционного суда наказывать за неуважение к суду.

Gazeta.ua подготовила фотогалерею, в которой можно посмотреть фотографии с первого дня работы нардепов в новом году.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Также в этот день под Верховной Радой митингуют ФЛП. Требуют отменить кассовые аппараты, которые в обязательном порядке должны быть с 1 января 2022-го у всех предпринимателей, которые берут у клиентов наличные деньги.

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Нынешние "зимние каникулы" у нардепов стали самыми длинными за последние 10 лет, заявляли две недели тому назад в Комитете избирателей Украины. Предыдущее заседание парламентарии провели 17 декабря. После этого до 25 января не собирались на пленарные заседания. Всего были не на работе в ВР 38 дней. "Впервые за последние 10 лет народные депутаты отдыхают в течение такого длительного времени. При этом у Верховной Рады хватает долгов, которые не были закрыты в прошлом году. Например, народные депутаты, несмотря на обещания, не успели погасить долги перед шахтерами, приняв соответствующий законопроект в конце года только в первом чтении", - отмечал председатель КИУ Алексей Кошель.