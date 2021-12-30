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четверг, 30 декабря 2021 16:13

В зоне социальной ответственности

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Несмотря на кризис и пандемию, Побужский ферроникелевый комбинат продолжает реализацию социальных программ

Количество вызовов и сложных задач, встающих перед украинской промышленностью, множится со скоростью снежного кома. Однако, несмотря на то, что отечественные металлурги и раньше вряд ли находились в зоне комфорта, то сегодня можно уверенно констатировать, что ситуация с украинской промышленностью – по аналогии с зоной рискованного земледелия – все больше напоминает зону рискованной металлургии.

Развитие или выживание

По мнению участников рынка и экспертов, ситуация в отечественной промышленности близка к катастрофе; оценивая украинский тяжпром, некоторые депутаты Верховной Рады применяют термин "деиндустрализация". И пусть официальные органы бодро отчитываются о росте промышленного производства, но, как обращают внимание инвестиционные аналитики, демонстрация положительного роста происходит на все больше снижающейся базе сравнения.

 

Если падение экономической активности в стране и мире, вызванное пандемией коронавируса и вынужденными карантинными мерами, можно считать объективным фактором, то отсутствие внятной государственной политики в промышленной сфере объяснить сложно. Даже создание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности не изменило ситуацию. Сегодня многие украинские предприятия вплотную подошли к грани выживания, что приводит не только к снижению производства, но и к сворачиванию социальных программ, а это может привести к социальным потрясениям в некоторых регионах. Ситуацию могли бы спасти инвестиции, но на государственном уровне пока дальше разговоров ничего не происходит, а отечественный бизнес вынужден самостоятельно решать проблемы выживания.

Простой пример: согласно последним результатам опросов Европейской бизнес-ассоциации генеральных директоров компаний, направленных на оценку инвестиционной привлекательности Украины, почти 60% руководителей отметили, что нынешний инвестиционный климат остается неблагоприятным. Более того, половина из опрошенных убеждена, что за последнее время условия ведения бизнеса в Украине не изменились: то есть, как были плохими, так и остались.

Еще 35% опрошенных уверены, что новым компаниям лучше не инвестировать в Украину в ближайшее время, а 46% сомневаются в целесообразности таких инвестиций.

Опыт – сын ошибок трудных

"Мы уже имеем печальный опыт остановки производства, когда в конце 90-х годов прошлого века комбинат практически прекратил свое существование, а регион был на грани социальной катастрофы. И только приход инвесторов, международной группы Solway, позволил восстановить работу комбината и решить многие социальные и инфраструктурные проблемы региона", – вспоминает генеральный директор Побужского ферроникелевого комбината Денис Шевченко.

 

По словам топ-менеджера меткомбината, вхождение ПФК в международную группу не только позволило инвестировать в модернизацию производства, получить финансовую и сырьевую поддержку от материнской компании, но и дало возможность перестроить работу комбината в соответствии с современными бизнес-практиками.

"Сегодня долгосрочная стратегия комбината, также как и нашего инвестора, построена на достижении эффективности в сфере ESG (E или Environmental – окружающая среда (экологическая сфера); S или Social – социальная сфера; G или corporate Governance – сфера управления. – Прим.), – объясняет Денис Шевченко. – В нашей практике мы ориентируемся на Цели устойчивого развития ООН, – в первую очередь, на качество и доступность образования, формирование среды с достойными условиями труда, экологию. В достижении этих целей мы опираемся на диалог с местными общинами и благодаря этому можем оперативно реагировать на растущие потребности громады".

В сотрудничестве с громадой

Для удовлетворения нужд общины в 2013 году комбинат инициировал создание Благотворительного фонда "Розвиток Побужжя". С тех пор объем предоставляемой помощи возрос.

"Для сравнения: предоставленное в 2016 году пособие составляло 2,3 млн. гривен, в 2017 году -2,9 млн. гривен, в 2018 году – 2,9 млн. гривен, в 2019 году – 3,1 млн. гривен, в 2020 году – 4,3 млн. гривен, в 2021 году – 4,7 млн. гривен. Да, потребности возросли, но выросли и наши возможности", – сообщили в Фонде.

Помощь, оказываемая ПФК и Фондом, охватывает как сотрудников комбината, так и жителей общины. Комбинат активно участвует в поддержании и развитии социальной и культурной инфраструктуры ОТГ. Предоставляется помощь образовательным и культурным организациям. Не остались без внимания и медицинские учреждения ОТГ, а также службы, отвечающие за безопасность жизнедеятельности людей и общины.

Подводя итоги

Согласно отчету комбината и Фонда, за 9 мес. 2021 года были выполнены ремонты как на открытом воздухе (асфальт на территории лицея), так и в помещениях детских садов (ремонт крыши, установка теплых полов), и закуплена бытовая техника (бойлеры, телевизоры, пылесосы, кондиционеры).

Приобретены расходные материалы для творчества, канцелярия, подарки к праздникам и конкурсам, оборудование для инклюзивного центра.

Кроме этого, была направлена помощь местным медицинским учреждениям: поселковой больнице (куплены проявитель для рентген-аппарата, рентгеновская пленка и кассеты, стоматологический рентген-аппарат, защитные маски, моющие средства и канцтовары; проведен ремонт цоколя) и пункту скорой помощи (приобретены тонометр, моющие и канцелярские средства, установлены окна). За счет финансовой поддержки ПФК Побугский центр экстренной медицинской помощи получил современный реанимобиль, оборудованный всем необходимым оборудованием для жизнеобеспечения пациентов по дороге в больницу.

Пункт МЧС получил пожарные рукава и краска.

Для инфраструктуры поселка и ОТГ закуплены лампы для освещения, установлены камеры видеонаблюдения. Проведены работы по благоустройству поселка: установлены кованые скамейки, бордюры, отремонтирована детская площадка. Ежемесячно оказывается финансовая помощь коммунальному предприятию по вывозу мусора.

"Общие затраты на содержание социальной сферы пгт Побугское за 9 мес. 2021 г. составили 3,2 млн. грн. (на уровне аналогичного периода прошлого года). На оказание спонсорской помощи, культурно-массовую работу и оздоровление работников ПФК потратил 7,4 млн. грн. (на 66,6% больше по сравнению с 9 мес. 2020 г.)", – говорится в сообщении пресс-службы.

Одна из основных целей программы устойчивого развития бизнеса ПФК – это повышение общего качества образования среди жителей региона и сотрудников комбината. Инвестиции в обучение персонала ПФК за 9 мес. 2021 г. составили 568,9 тыс. грн., что более чем в 2 раза превышает затраты аналогичного периода прошлого года. Всего за 9 мес. 2021 г. учебно-курсовой комбинат обучил 101 чел. новым профессиям, а 134 работника повысили квалификацию. В настоящее время 17 человек обучаются в вузах за счет средств комбината, из них 6 – на дневной форме (с выплатой стипендии) и 11 сотрудников комбината – на заочной. Кроме того, комбинат активно участвует в международных образовательных программах, которые активно внедряются инвестором ПФК, – международной группой Solway.

"Мы прекрасно осознаем стоящие перед нами риски, а также объективно учитываем собственные возможности и ответственность перед местной общиной. Наш комбинат является градообразующим предприятием как для пгт Побугское, так и для одноименной ОТГ, – заключает руководитель комбината. – Наша принципиальная позиция и позиция наших инвесторов заключается в том, что социальные проекты должны не сворачиваться, а расширяться еще больше. Сложно оставаться в стороне, когда людям требуется помощь, а мы в силах ее оказать".

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