В Украине стали строить в полтора раза меньше жилья

Общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 года. Фото: Reuters

Общая площадь жилых помещений, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, в первом полугодии 2020 сократилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Так, общая площадь нового строительства жилья составила 3,85 млн кв. м, из них многоквартирных домов - 3,6 млн кв. м. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Как отмечается, общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 - до 368,1 тыс кв. м, тогда как в Киевской области выросла вдвое - до 1,36 млн кв м.

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В то же время, значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы во Львовской (513,6 тыс. Кв. М), Одесской (395,6 тыс. Кв. М) и Ивано-Франковской (304,6 тыс. Кв. М) областях.

Еще один аэропорт на Закарпатье решил построить Кабинет министров, но где именно, пока неизвестно. Строительство взлетно-посадочной полосы профинансирует государство, а также к реализации проекту привлекут частных инвесторов.